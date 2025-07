Rafa Kalimann se surpreende ao encontrar bode no carro: ‘Presente para a Zuza’

A filha do cantor Nattanzinho com a influenciadora Rafa Kalimann, que se chamará Zuza, ainda está para nascer, mas já recebeu um presente inusitado: um bode chamado Joaquim. O animal foi um mimo entregue ao cantor durante uma apresentação em Ipiaú, na Bahia, na noite da última terça-feira (1º/07). Após o show, Nattan decidiu levar o bode para casa.

Nos Stories do Instagram, Rafa mostrou o momento em que se depara com o animal no banco de trás do carro. Surpresa, ela reagiu com bom humor. “Natanael, o que é isso aqui? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Santo Cristo, não faz isso não”, disse.

Em seguida, Nattan explicou: “Nós ganhamos para a Zuza, foi o presente que deram hoje”.

Mesmo assustada inicialmente, Rafa parece ter gostado da surpresa. Em outro momento, ela aparece acariciando Joaquim dentro do jatinho particular de Nattan. O bode acompanhou o casal na viagem de volta e apareceu dormindo tranquilamente na aeronave.

Em outro vídeo, o cantor contou que o animal será levado para seu sítio, em Tianguá, no Ceará. “Eu gostei do bode, bode gente boa. Está lá deitadinho, quietinho, não fala nada, fica na dele. E dormiu”, comentou.

Rafa, ainda confusa sobre o animal, brincou: “Não sei se é bode ou se é carneiro”.