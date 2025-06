Nattanzinho e Rafa Kalimann são vistos em restaurante em Belém após o Parárraiá

Nesta segunda-feira (16), o cantor Nattan e a influenciadora Rafa Kalimann foram vistos no restaurante Casa do Saulo, em Belém. O casal está em Belém devido à apresentação do cantor, no último domingo (15), durante a segunda edição do Parárraiá. No show, Nattan chamou Rafa ao palco e beijou a barriga da namorada, grávida da primeira filha do casal.

O show de Nattan foi um dos mais emocionantes da última noite do Parárraiá, o cearense relembrou diversos sucessos da sua trajetória, além de convidar a influenciadora para um momento romântico no palco. O casal foi ovacionado pelo público paraense ao interagirem de forma romântica e em um momento especial quando ele beijou a barriga da influenciadora, como forma de declarar seu amor por Zuza, nome escolhido em homenagem à avó de Nattan.

