Show de Nattan no Parárraiá 2025 tem emoção e homenagem à cultura paraense

O show de Nattan foi um dos grandes destaques do último dia de programação do Parárraiá 2025, neste domingo (15), que também contou com apresentações de Joelma, Kim Marques, Pablo e Mari Fernandez.

O artista cearense levantou o público com diversos sucessos da carreira e ainda emocionou os paraenses com um momento de ternura ao lado de sua namorada, Rafa Kalimann, que está grávida de seu primeiro filho.

Durante uma de suas músicas, Nattan puxou Kalimann para o palco, e os dois passaram a interagir de forma romântica enquanto ele cantava. O público ovacionou o casal quando o cantor beijou a barriga da amada, declarando o amor pela menina Zuza, nome escolhido em homenagem à avó de Nattan.

Momento em que Nattan vai ao meio do público do Parárraiá (Foto: Reprodução Instagram)

Em um dos momentos de maior empolgação do show, o cantor desceu do palco e foi para o meio do público do Parárraiá. Cercado por milhares de pessoas, o artista tirou a camisa e cantou trechos de músicas de aparelhagens de Belém.

Horas após o show, o artista celebrou toda sua alegria em participar mais uma vez do Parárraiá e declarou seu amor pelo estado e pela cultura paraense:

“O que a gente fez ali hoje, eu acho que nunca foi feito. Vocês não têm noção da loucura que foi. Meu Pará, amo Belém do fundo do meu coração, amo esse estado maravilhoso, de ponta a ponta, já disse que amo a cultura de vocês, a musicalidade, sou fã de verdade de Joelma, todo mundo me pergunta ‘um feat com uma cantora paraense’, eu digo Joelma”, disse o cantor em um stories do Instagram.