Richarlison celebra chegada de seu primeiro filho

O atacante da Seleção Brasileira, Richarlison, compartilhou no domingo (15) o nascimento de seu primeiro filho com a influenciadora Amanda Araújo. A criança recebeu o mesmo nome do pai: Richarlison Jr.

“Meu amor nasceu. 3,5 kg. Muita saúde e muita fofura. Foi maravilhoso”, escreveu o atleta em uma publicação nas redes sociais.

Na postagem, o jogador aparece ao lado da esposa e do bebê recém-nascido.

Em maio deste ano, Amanda já havia revelado que o filho se chamaria Richarlison, em homenagem ao pai. “Foi uma escolha feita com muito carinho, muito significado, com muito amor”, declarou ela na ocasião.

Amanda também justificou a decisão, explicando que a escolha foi inspirada na história vitoriosa de Richarlison. “Tenho certeza de que o nosso filho vai se sentir muito orgulhoso em receber essa homenagem".