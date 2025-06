Amaury Lorenzo visita Ilha do Combu e se declara ao Pará: “Amo tanto essa terra”

De passagem por Belém para apresentar a peça "Por que não nós?", o ator Amaury Lorenzo aproveitou o domingo (15) para explorar a Ilha do Combu, um dos destinos mais encantadores da região metropolitana. Em um post nas redes sociais, o artista compartilhou uma foto em um dos bares da ilha e emocionou os fãs ao declarar seu amor pelo Pará.

“O Pará! Sexta vez aqui. Viro homem caboclo, brega, ribeirinho. Nem sei por que me sinto tão em casa, égua. Só sei que amo tanto essa terra, esse povo. Que sorte ser brasileiro. Como eu amo o meu país. Que felicidade estar no Grão-Pará”, escreveu Amaury, em tom emocionado.

A publicação rapidamente ganhou repercussão entre os paraenses, que se sentiram representados e acolhidos pelas palavras do ator. Comentários como “Lindooo, aproveite sempre minha terrinha” e “Como é bom saber que vc se sente em casa aqui. Te amo ❤️” tomaram conta das redes sociais..

Amaury Lorenzo está na capital paraense ao lado dos atores Samuel de Assis e Felipe Velozo, com a peça Por que não nós?, que teve sessão no último sábado (14) e retorna neste domingo (15), às 18h, no Theatro da Paz. O espetáculo reúne os três artistas em cena abordando temas como masculinidade, identidade e relações humanas.

Fora dos palcos, Lorenzo tem demonstrado uma forte conexão com a cultura amazônica. Em suas visitas ao Pará — esta sendo a sexta — ele costuma exaltar a culinária, o calor humano e as belezas naturais da região, como fez novamente ao visitar o Combu, conhecido por sua gastronomia ribeirinha e contato direto com a floresta.