'Por que não nós?' expõe no Theatro da Paz os silêncios do homem moderno

O bordão "homem não chora" parece demodê, fora de moda, de contexto, mas ainda está muito presente na sociedade, até mais do que se pensa. Tanto que é muito difícil ver um homem revelar suas emoções, sentimentos, angústias, em geral escondidos lá no sótão mais recôndito da mente. Isso porque a sociedade cobra dos homens uma postura de um ser forte, corajoso, nem um pouco emocional. Corresponder a esse papel não é nada fácil e gera encrencas variadas para eles. Esse é justamente o debate provocado pela peça "Por que não nós?" que os atores Samuel de Assis, Amaury Lorenzo e Felipe Velozo mostram neste sábado (14), às 20h, e no domingo (15), às 18h, no Theatro da Paz.

Para tratar desse tema "espinhoso" para muitos caras por aí, o espetáculo, com texto de Júlia Spadaccini e direção de Débora Lamm, lança mão de um tom de comédia, ou seja, não se trata de uma abordagem pesada, recheada de palavras difíceis, mas que, na verdade, usa da sensibilidade para tocar em pontos nevrálgicos do assunto. Sobre essa dificuldade dos homens de falarem de questões próprias, do seu universo interior, o ator Samuel de Assis, muito conhecido do público por interpretações em TV, séries e cinema, como na telenovela "Vai na Fé", da TV Globo, diz: "O que impede é a nossa criação machista e sexista".

A colocação de Samuel tem tudo a ver com o questionamento superatual sobre papéis sociais, questão de gênero, chegando, inclusive, a gerar discussões acaloradas até na política partidária do Brasil. E isso é importante, pois se trata de um debate inadiável, o qual acaba sendo incentivado pela arte teatral. Para Amaury Lorenzo, "o teatro pode, e muito, contribuir para os debates que brotam das questões de gênero, no mundo em que vivemos, que estão fervilhando e reclamando outros modos de discussão”.

"A gente levanta as questões, expõe! A discussão acerca de tudo isso é feita no pós-peça! Tudo feito de uma maneira leve, engraçada e dinâmica!", adianta Samuel de Assis. Aliás, ele não vê a hora de se apresentar em Belém, no palco do centenário Theatro da Paz. "Tenho esse sonho", afirma o ator nascido em Aracaju (SE).

Samuel de Assis relata que costuma falar de suas questões mais pessoais, mas para isso contou com uma parceira estratégica: a psicologia. "Muitos anos de terapia me fizeram começar a me abrir pro mundo!", destaca, com 25 anos de carreira como ator.

Tóxica

É preciso mesmo mergulhar fundo na relação entre o consciente e o inconsciente do ser para fazer vir à tona questões difíceis mas que precisam ser encaradas a fim de que se possa avançar na relação consigo próprio e com as outras pessoas. Como se sabe, muita gente não consegue encarar suas questões íntimas, como frustrações, traumas, complexos e dores diversas, e "foge", então, por meio da agressividade, ciúme, ressentimento e culpa, entre outros mecanismos relacionados a si e a outras pessoas.

Daí derivam muitos casos de feminicídio, violência sexual (homofobia, transfobia), discussões e brigas, chegando até a homicídio suicídio. Há muito tempo, e bote tempo aí, pontua-se que quem não se ama não consegue amar ninguém. Assim, questionar, uma característica inata do ser humano, msotra-se fundamental para o avanço da vida em sociedade.

Dessa forma, essa masculinidade tóxica, responsável pelo silêncio de muitos homens, começa a ser discutida em "Por que não nós?" quando três amigos se encontram e convidam o público a olhar para nuances dessa temática. "Quisemos entender como somos atingidos pela contenção do que sentimos, mesmo rindo das ansiedades e das angústias que essa contenção provoca", explica Felipe Velozo.

Portanto, a saúde emocional dos homens e de suas parceiras e e parceiros está em foco na peça. Esse tema, inclusive, motiva campanhas de saúde mental, palestras, livros, teses, estudos culturais e sociais, reportatgens e filmes. Isso leva à clássica reflexão de que o meio influencia o ser humano e o ser humano transforma o meio em que vive.



O teatro e a própria peça "Por que não nós?" contribuem para que os próprios atores e o público no espetáculo passem a ver com outros olhos o universo emocional masculino. "O teatro é o lugar mais seguro do mundo pra se discutir a vida, suas dores e suas delícias, por isso é tão necessário. Representar é se jogar num abismo interior todos os dias. É a coisa mais potente que já fiz na vida!", define Samuel de Assis. Essa entrega, sem rodeios ou máscaras, é que o público vai poder conferir em "Por que não nós?", neste final de semana.

Serviço:

Espetáculo: ‘Por que não nós?’

Com os atores Samuel de Assis, Amaury Lorenzo e Felipe Velozo

Nos dias 14 de junho, às 20h, e 15 de junho, às 18h

No Theatro da Paz, na avenida da Paz, Praça da República, S/N, centro de Belém do Pará

Ingressos: Vendas disponíveis na bilheteria

do Theatro da Paz e no site da Ticket Fácil