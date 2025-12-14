Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Belém fica de fora e Manaus é escolhida para sediar Casa de Vidro do BBB 26 no Norte

Capital amazonense vai receber a dinâmica no Sumaúma Park Shopping, com quatro participantes disputando duas vagas no reality

Hannah Franco
fonte

A casa de vidro faz parte da dinâmica do programa há seis anos (Reprodução/Redes Sociais)

Belém não foi escolhida para sediar a Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 na região Norte. A Globo confirmou que Manaus será a cidade representante da região na dinâmica do reality show, que antecede a estreia da nova edição do programa.

O anúncio foi feito neste domingo (14) pelo apresentador Tadeu Schmidt, em um vídeo publicado nas redes sociais. A estrutura transparente será instalada no Sumaúma Park Shopping, localizado no bairro Cidade Nova, na capital do Amazonas.

Mesmo com a estreia prevista apenas para 2026, o BBB 26 já começou a divulgar novidades. Pela primeira vez, o reality contará com cinco Casas de Vidro simultâneas, distribuídas por todas as regiões do país, incluindo o Norte.

Manaus vai representar a região Norte no BBB 26

A Casa de Vidro em Manaus vai abrigar quatro participantes. Eles ficarão confinados no espaço transparente, enquanto o público acompanha a movimentação e decide, por meio de votação, quem entra no programa.

Serão escolhidos um homem e uma mulher. Os dois mais votados garantirão vaga na casa principal do Big Brother Brasil 26.

A dinâmica permite que o público tenha contato direto com os participantes antes do início oficial do reality, além de influenciar diretamente na formação do elenco.

BBB 26 terá novas dinâmicas e mais interação com o público

O Big Brother Brasil 26 estreia no dia 12 de janeiro e vai trazer mudanças no formato. Além das Casas de Vidro, a edição contará com um novo espaço chamado “laboratório”.

Nesse ambiente, um grupo de confinados enfrentará desafios em condições adversas. A proposta é que esses participantes possam substituir alguém da casa principal, caso a produção decida ao longo do programa.

Outra novidade é a criação de um novo grupo no elenco. Após seis edições dividindo os participantes entre “Pipoca” e “Camarote”, o BBB passa a contar também com os Veteranos, formados por ex-participantes que já marcaram a história do reality e poderão retornar ao jogo.

Veja onde ficarão as Casas de Vidro do BBB 26

Até o momento, a Globo confirmou os seguintes locais das Casas de Vidro espalhadas pelo país:

  • Sudeste: ParkShopping São Caetano, em São Caetano do Sul (SP)
  • Centro-Oeste: Conjunto Nacional, em Brasília (DF)
  • Nordeste: Shopping Bela Vista, em Salvador (BA)
  • Norte: Sumaúma Park Shopping, em Manaus (AM)
Palavras-chave

manaus

big brother brasil

BBB 26

casa de vidro
Cultura
.
