BBB 26: Casa de Vidro chega a Salvador em janeiro

A Casa de Vidro do BBB 26 chega a Salvador em janeiro, preparando o terreno para a próxima edição do reality show. A estrutura transparente, localizada no Shopping Bela Vista, no bairro Horto Bela Vista, abrigará quatro candidatos. Eles disputarão duas vagas no programa, sendo um homem e uma mulher, definidos pela votação do público. A estreia do BBB 26 está marcada para 12 de janeiro.

A estrutura de Salvador é uma das cinco Casas de Vidro que estarão espalhadas por diferentes regiões do país. Cada uma dessas residências transparentes abrigará quatro participantes. Eles lutarão intensamente para conquistar a preferência do público e, assim, integrar o elenco principal da edição de 2026 do BBB 26.

Equipe e Direção do BBB 26

O BBB 26 é uma produção dos Estúdios Globo e será apresentado por Tadeu Schmidt. A equipe de direção e produção conta com Mariana Mónaco na produção. Na direção-geral, estão Angélica Campos e Mario Marcondes. A produção executiva é de Rodrigo Tapias, e a direção de gênero é responsabilidade de Rodrigo Dourado.

A dinâmica das Casas de Vidro, já conhecida pelo público, terá um novo papel em 2026. Desta vez, os cinco espaços servirão como uma etapa inicial crucial do jogo. Eles permitirão que o público escolha diretamente quem deve integrar o elenco oficial da casa mais vigiada do Brasil.

Novas Dinâmicas no BBB 26

Uma mudança significativa na edição será a possibilidade inédita de substituir participantes já confinados. Esta substituição poderá ocorrer durante o andamento do programa. Para viabilizar essa novidade, a produção criará um ambiente extra, denominado "laboratório".

Neste "laboratório", candidatos confinados enfrentarão desafios e viverão uma convivência intensa, porém sem regalias. O público terá o poder de decidir quem, entre eles, merece entrar no jogo principal ou até mesmo ocupar o lugar de alguém já eliminado da casa.

Representação Paraense na Casa de Vidro

O estado do Pará já teve uma representante nesta fase do programa. Paula Freitas, biomédica natural de Jacundá, foi a última paraense a ingressar na casa por meio da Casa de Vidro. Ela conseguiu integrar o elenco oficial do programa.

No entanto, a participação de Paula Freitas foi breve. A biomédica paraense foi a quarta eliminada da edição em que participou, recebendo 72,5% dos votos do público.