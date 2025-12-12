Carol Lyne estreia com lançamento do álbum de tecnomelody 'Viciei'

A cena do tecnomelody ganha um novo lançamento com “Viciei”, álbum de estreia de Carol Lyne. A artista, que vem se destacando na música nortista e coleciona hits como “Amor Próprio” e “Antes do Antes”, revela agora um trabalho que amplia sua identidade musical e mira novos públicos.

Com nove faixas inéditas, o projeto mistura tecnomelody, pop, eletrônica, reggaeton e funk, resultando em uma sonoridade moderna e romântica, como o próprio título sugere, viciante. O álbum tem produção de Kleber Vasconcelos e composições assinadas pela própria Carol Lyne em parceria com DJ Bispo Jr., Daniel Ferrera e o próprio Vasconcelos.

A proposta estética também chama atenção: “Viciei” apresenta um universo brilhante e futurista que consolida Carol Lyne como uma das principais apostas do gênero neste momento. O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)