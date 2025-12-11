Capa Jornal Amazônia
Criadora de conteúdo adulto afirma sofrer preconceito por ter do bumbum grande demais

Kerolay Chaves afirma que sua inteligência é colocada em dúvida por causa das curvas

Hannah Franco
Modelo diz que bumbum grande faz pessoas duvidarem de sua capacidade (Reprodução/Instagram)

A Miss Bumbum 2025, Kerolay Chaves, afirmou que sofre preconceito por causa do tamanho do próprio bumbum. Segundo ela, comentários nas redes sociais e até cantadas carregam um tom de desqualificação que coloca sua inteligência em dúvida.

Kerolay diz que o julgamento não acontece apenas na internet. A modelo lembra que, antes da fama, quando trabalhava como atendente e técnica em manutenção de celulares, já lidava com olhares de desconfiança sobre sua capacidade.

A representante do Rio de Janeiro afirma que, após vencer o Miss Bumbum 2025, o título passou a ser usado como argumento para atacá-la. Ela relata que, sempre que fala sobre temas fora da sensualidade, recebe mensagens que questionam sua capacidade intelectual.

“Parecia que minhas curvas vinham antes de qualquer outra coisa. Eu podia fazer meu trabalho, mas o comentário era sempre o mesmo, como se o bumbum grande fosse motivo para duvidar da minha inteligência”, afirma.

Kerolay também afirma que muitas das pessoas que a elogiam pelas curvas são as mesmas que a desqualificam quando fala sobre trabalho ou negócios.

“Quando me chamam de burra, usam o próprio título como justificativa, como se vencer um concurso de bumbum me impedisse de pensar ou de falar sobre qualquer assunto sério”, afirma. “É como se o prêmio tivesse reforçado a visão de que eu existo só como corpo.”

A modelo comanda uma marca própria de peças íntimas com enchimento traseiro e se prepara para desfilar no Carnaval 2026 como Musa da ala musical da Escola Terceiro Milênio. Mesmo com a pressão estética, ela afirma que não pretende alterar o corpo para o desfile.

“Eu não quero mudar meu corpo para caber no padrão de ninguém. Prefiro desfilar como sou”, diz.

Miss Bumbum Brasil

kerolay chaves
Cultura
