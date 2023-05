Após prever a gravidez de Viih tube, vidente diz que Silvio Santos não voltará mais para a TV

Depois de prever a gravidez de Viih Tube, as invasões em escolas infantis e os problemas enfrentados pelos Yanomami, a vidente e sensitiva Izadora Morais agora faz previsões para Silvio Santos. Segundo ela, o apresentador não voltará a comandar seu programa no SBT. Aos 92 anos, ele ainda dá as ordens na emissora, mas segue afastado dos estúdios.

A vidente explica que o apresentador deverá seguir uma fase mais leve e próximo da família. Nas redes sociais, Izadora também falou sobre uma disputa pela herança do apresentador. Sua fortuna é estimada em R$ 1,63 bilhão, segundo a Forbes. “Não será uma briga a ponto de separar pessoas e de gerar caos, mas tudo indica que haverá uma disputa e algumas discussões. O testamento será revelador”, prevê. “Vejo também que uma casa ficará abandonada. Isso pode ser uma metáfora, por exemplo, envolvendo o SBT. Afinal, ele é e sempre foi o pilar de sustentação da emissora”.

