Rivalidade viva? Madonna lança indireta para Lady Gaga no dia do show em Copacabana

Faltando poucas horas para o aguardado show de Lady Gaga na praia de Copacabana, neste sábado (3), a internet foi surpreendida por uma provocação bem-humorada vinda de ninguém menos que Madonna. A Rainha do Pop usou suas redes sociais para relembrar o megashow que realizou há exatamente um ano no mesmo local — e aproveitou para fazer uma leve cutucada na colega de profissão.

“Born to Vogue!! Beijos para o Brasil!”, escreveu Madonna em publicações feitas no X (antigo Twitter) e no Instagram. A frase, que remete ao seu clássico Vogue, também soou como uma indireta à música Born This Way, um dos maiores hits de Lady Gaga.

O timing da postagem não passou despercebido pelos fãs, e a movimentação nas redes foi imediata. “Você não pode nem deixar Lady Gaga ter seu momento no Brasil hoje à noite?”, questionou um internauta no X. Outro disparou: “Ela realmente odeia a Gaga, né?”. Teve também quem pedisse trégua: “Sou sua fã! Mas o momento é dela, deixa a mulher brilhar”.

Rivalidade entre divas do pop?

A troca de farpas entre Madonna e Lady Gaga não é exatamente novidade para o público. Embora Gaga sempre tenha declarado sua admiração por Madonna, inclusive a citando como uma de suas inspirações no encarte de seu álbum de estreia, The Fame (2008), a relação entre as duas já viveu altos e baixos.

A tensão aumentou em 2012, quando Madonna inseriu um trecho de Born This Way em uma performance de Express Yourself, apontando as semelhanças entre as duas músicas. Em seguida, emendou com She’s Not Me, interpretado como um recado direto para Gaga.

Desde então, as alfinetadas foram esporádicas, mas nunca totalmente superadas. Apesar disso, Lady Gaga sempre manteve um tom respeitoso, afirmando em entrevistas que continua admirando Madonna. Nos últimos anos, as duas passaram a trocar elogios mais frequentemente.