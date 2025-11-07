Criadora de conteúdo adulto sofre acidente durante gravação de sexo oral: 'tudo cheio de sangue'

A Miss Bumbum e influenciadora digital Kerolay Chaves, de 24 anos, viveu momentos de sufoco após terminar uma relação sexual toda ensaguentada em razão de um acidente. A influencer revelou aos seus seguidores que o piercing de sua boca acabou prendendo nos lábios ao final do sexo, causando assim, um sangramento inesperado na região.

“Na hora, corpo quente, tudo cheio de sangue… Nossa, o susto que levei! Adivinha o que eu estava fazendo? Aquilo mesmo que vocês imaginam. Eu não conseguia estancar o sangue e comecei a achar que precisaria ir direto pra emergência”, revelou a miss bumbum Kerolay sobre o momento em que descobriu o ferimento.

A Miss Bumbum disse que já havia utilizado o item em outras relações sexuais. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Cuidados após a relação sexual

Após o acidente durante o sexo, a influencer contou que já utilizou o objeto diversas vezes na relação, mas que nunca tinha acontecido algo parecido, por isso o seu parceiro havia ficado preocupado com a situação. “Ele ficou tão nervoso quanto eu, tentando entender o que fazer. Tá doendo demais. Passei uma pomadinha e coloquei um curativo pra aliviar”, disse a Miss Bumbum sobre os cuidados que está tomando.

Ao final do vídeo, a influenciadora comentou também que mesmo após ter colocado um curativo, os lábios seguem doloridos. “Eu sempre tive muito cuidado, mas tudo pode acontecer. É importante ter atenção, principalmente em momentos mais intensos”, concluiu Kerolay Chaves, alertando sobre os perigos do item durante a relação.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)