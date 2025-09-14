Capa Jornal Amazônia
Musa de conteúdos adulto no Brasil vence 'Super Miss Bumbum'; veja imagens!

O concurso exige desfiles, entrevistas e avaliação estética.

O Liberal
fonte

Kerolay Chaves venceu outras 19 concorrentes. (Imagem: Reprodução/ Instagram)

Kerolay Chaves consagrou-se vencedora da edição 2025 do Super Miss Bumbum, que bateu recorde de participantes. O concurso deste ano atraiu o maior número de concorrentes de sua história: foram 20, no total.

Kerolay, conhecida pelo seu trabalho como criadora de conteúdo adulto, destacou-se entre as candidatas e levou o título principal. Sua vitória marca presença significativa no universo do entretenimento adulto, mostrando que esse nicho também pode ser destaque em eventos populares.

O resultado da competição foi muito comemorado por fãs e por quem acompanha a sua abundante carreira. Kerolay recebeu elogios pela postura e desempenho durante o concurso, que exigiu desfiles, entrevistas e avaliação estética.

Com o troféu Super Miss Bumbum 2025, ela agora integra uma lista de vencedoras do concurso que misturam beleza, imagem corporal e influência digital — mostrando que sua trajetória vai além dos conteúdos adultos, alcançando reconhecimento em cenários de maior visibilidade.

Miss Bumbum

Super Miss BumBum Brasil 2025

Conteúdo adulto

Kerolay Chaves
Celebridades
