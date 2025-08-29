Capa Jornal Amazônia
Miss Bumbum passou em quatro concursos e foi aprovada em Medicina: ‘Acham que eu sou burra'

"Quando falo do meu QI, as pessoas ficam impressionadas", disse a jovem

Victoria Rodrigues
fonte

A modelo já estudou na UFMG e na PUC. (Foto: Reprodução)

A miss bumbum e criadora de conteúdo adulto Larissa Sumpani, de 26 anos, chamou a atenção de seus seguidores ao publicar nas mídias sociais o histórico de suas conquistas acadêmicas e profissionais. Nas fotos divulgadas pela modelo no perfil de seu Instagram, ela mostra as aprovações que obteve em quatro concursos públicos, que envolveram provas da Polícia Militar e do corpo de bombeiros.

Em sua publicação, Larissa exaltou a profissão que exerce na plataforma Privacy  e disse que ainda há muitos estereótipos criados de que criadoras de conteúdo adulto são “burras”. "Quando falo do meu QI, as pessoas ficam impressionadas. Existe a ideia de que criadora de conteúdo adulto tem que ser burra, e isso ainda causa espanto quando descobrem que não é assim", explica a miss bumbum.

A modelo relatou também que, por conta desse preconceito, recebe propostas de pessoas para bancá-la financeiramente. "Já recebi mensagens do tipo: 'você não vai ser jovem para sempre, deixa eu cuidar das suas finanças'. Isso mostra como ainda existe a ideia de que, por trabalhar com sensualidade, eu não teria capacidade de administrar minha própria vida. Ainda acham que sou burra", contou Larissa.

Somada às aprovações em concursos importantes do Brasil, a modelo revelou ainda que chegou a ficar em quarto lugar no vestibular de medicina em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Além disso, Larissa conseguiu estudar, ao longo de sua vida, em instituições de qualidade com bolsas integrais, como: na Faculdade Ibmec, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e na Pontifícia Universidade Católica (PUC).

Escolha de Profissão

Apesar de ter passado em diversos concursos públicos, a criadora de conteúdo adulta revelou que ama o que faz e que a escolha pela plataforma +18 foi estratégica, porque lhe daria muito mais retorno. "Eu não só gosto do que faço: eu amo. Então, realmente, foi uma escolha consciente do que eu queria fazer da minha vida, sem seguir os padrões que todo mundo segue", realçou Larissa Sumpani.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

