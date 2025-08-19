Capa Jornal Amazônia
Você sabia que Andressa Urach já foi apresentadora? Confira os detalhes do programa

A atual criadora de conteúdo adulto já teve inúmeras experiências dos mais variados tipos; saiba mais uma

Rafael Lédo
fonte

Andressa Urach durante a apresentação do programa "Eu Sobrevivi" (Reprodução / YouTube @RecordGuaiba)

Alguns fãs acreditam que Andressa Urach se parece com a famosa boneca Barbie. Não por conta da aparência, mas por já ter atuado em diversas profissões. Dentre elas, a atual criadora de conteúdo adulto já foi apresentadora de um programa de superação num canal da "TV aberta". Isso mesmo!

Já pensou ter sua história de superação contada pela Urach? Era o que acontecia quando a musa era apresentadora do programa "Eu Sobrevivi: Com Andressa Urach". A própria influenciadora ia aos locais entrevistar as pessoas que escaparam por pouco de morrerem ou haviam superado grandes desafios.

Como funcionava o programa?

Andressa Urach era a apresentadora do quadro que ia ao ar durante o "Balanço Geral" do Rio Grande do Sul, todas as terças e sextas-feiras, às 14h, pela TV Record RS. A própria influenciadora chegou a viver momentos turbulentos e conta ter tido uma experiência de quase morte.

Num dos episódios, Urach andou de helicóptero para se aproximar da experiência do entrevistado, que havia caído de uma alta de 30 metros ao praticar parapente. Neste momento, o quadro já havia migrado para outro programa da emissora.

Em uma entrevista ao Correio do Povo, Urach contou sobre o "Eu Sobrevivi": "É muito legal contar essas histórias". Ela também afirmou que o seu caso aproximava os entrevistas, formando uma certa ligação com as histórias deles. "Quando eles me contam essa experiência, eu consigo entender o que eles estão sentindo, o que eles passaram".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

