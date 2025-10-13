Karol Conká posta álbum do Círio de Nazaré e destaca conexão com Belém: ‘Me sinto em casa’

A rapper Karol Conká esteve em Belém no último final de semana para participar das celebrações do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do país. Envolvida pelo clima da procissão, a artista compartilhou no domingo (12) um álbum de fotos nas redes sociais, registrando os momentos vividos na capital paraense. “Me sinto em casa”, escreveu na legenda da publicação. Confira:

Karol foi uma das convidadas do projeto “Psica de Nazaré”, que chegou à sua segunda edição neste ano, sob a produção do Festival Psica, conhecido por promover encontros entre fé, arte e cultura urbana.

A cantora também marcou presença no projeto “Laje da Naza”, idealizado por Gaby Amarantos, que reuniu artistas e personalidades durante o final de semana do Círio.

Entre os registros publicados, a rapper aparece na Estação das Docas, em um vídeo acompanhando a passagem da Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré, além de fotos ao lado de Viviane Batidão, Liniker e da anfitriã Gaby Amarantos.

As imagens repercutiram entre os fãs e seguidores, que destacaram o carinho de Karol pela cultura e pelo público paraense. “Que Nazinha te cubra de bençãos”, escreveu Gaby Amarantos. “Eu amo. Não para, Pará!!!”, disse Linn da Quebrada.