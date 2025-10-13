Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Karol Conká posta álbum do Círio de Nazaré e destaca conexão com Belém: ‘Me sinto em casa’

A cantora viveu dias de imersão na fé e na cultura paraense durante o final de semana

Amanda Martins
fonte

Conká registrou momentos do Círio e encontros com artistas como Viviane Batidão, Liniker e Gaby Amarantos (Reprodução/ Instagram karolconka)

A rapper Karol Conká esteve em Belém no último final de semana para participar das celebrações do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do país. Envolvida pelo clima da procissão, a artista compartilhou no domingo (12) um álbum de fotos nas redes sociais, registrando os momentos vividos na capital paraense. “Me sinto em casa”, escreveu na legenda da publicação. Confira:

VEJA MAIS

image Gaby Amarantos, Liniker e Karol Conká se encontram em Belém
As artistas estão na capital paraense para participarem do Círio de Nossa Senhora de Nazaré

image Karol Conká chega a Belém para participar do Círio de Nazaré
A artista usou seu perfil no Instagram na tarde desta sexta-feira para compartilhar a novidade com os fãs paraenses

image Gaby Amarantos leva convidados da 'Laje da Naza' para a Moto Romaria do Círio 2025
Cantora paraense reuniu convidados especiais para participar da tradicional procissão sobre duas rodas neste sábado (11/10)

Karol foi uma das convidadas do projeto “Psica de Nazaré”, que chegou à sua segunda edição neste ano, sob a produção do Festival Psica, conhecido por promover encontros entre fé, arte e cultura urbana. 

A cantora também marcou presença no projeto “Laje da Naza”, idealizado por Gaby Amarantos, que reuniu artistas e personalidades durante o final de semana do Círio.

Entre os registros publicados, a rapper aparece na Estação das Docas, em um vídeo acompanhando a passagem da Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré, além de fotos ao lado de Viviane Batidão, Liniker e da anfitriã Gaby Amarantos. 

As imagens repercutiram entre os fãs e seguidores, que destacaram o carinho de Karol pela cultura e pelo público paraense. “Que Nazinha te cubra de bençãos”, escreveu Gaby Amarantos. “Eu amo. Não para, Pará!!!”, disse Linn da Quebrada. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Karol Conká em Belém

celebridades

círio 2025

Círio

Gaby Amarantos

laje da gaby
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CURTIÇÃO 💃

Ao som de brega, Liniker mostra ‘caqueado’ paraense em festa pós-Círio no Palácio dos Bares

A cantora marcou presença na pista e compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais

13.10.25 19h20

FAMOSOS

Karol Conká posta álbum do Círio de Nazaré e destaca conexão com Belém: ‘Me sinto em casa’

A cantora viveu dias de imersão na fé e na cultura paraense durante o final de semana

13.10.25 18h52

CINEMA

COP 30: Cinema Líbero Luxardo exibe 40 obras sobre a Amazônia gratuitamente

'Amazônia: Memórias para o Futuro' traz para Belém cineastas e lideranças, atualizando debates que terão na COP 30 seu palco mais quente.

13.10.25 15h40

CULTURA

32º FIDA reúne apresentações de dança e oficinas, em Belém, no mês de outubro; confira a programação

Festival Internacional de Dança da Amazônia ocorre entre 15 e 19 de outubro com atrações nacionais e internacionais e atividades abertas ao público

13.10.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

E SE ESSA MODA PEGA?!

VÍDEO: Romeiros cantam brega durante Trasladação do Círio e vídeo viraliza nas redes sociais

A música “Ao Pôr do Sol”, de Teddy Max, tocada pelo DJ Dinho Tupinambá, buscou aliviar o cansaço dos romeiros durante a procissão

12.10.25 23h34

Círio de Nazaré

Famosos são recebidos na Varanda de Nazaré durante a Trasladação do Círio

Tati Machado e Malu Galli receberam presentes dos remeiros durante o momento

11.10.25 21h34

TELEVISÃO

Patrícia Poeta destaca cultura do Pará em ‘Encontro’ especial de Belém; veja imagens

O "Encontro com Patrícia Poeta" foi exibido nesta segunda-feira (13) em edição especial dedicada ao Círio de Nazaré, direto de Belém,

13.10.25 11h07

PROGRAMA

Patrícia Poeta conhece história de fé de bailarina que dança como promessa no Círio de Nazaré

A apresentadora ouviu o relato durante o programa 'Encontro com Patrícia Poeta'

13.10.25 10h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda