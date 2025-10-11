Capa Jornal Amazônia
Famosos são recebidos na Varanda de Nazaré durante a Trasladação do Círio

Tati Machado e Malu Galli receberam presentes dos remeiros durante o momento

Os famosos mais ovacionados foram Tati Machado e Malu Galli, que receberam presentes dos remeiros. (Imagem/Carmem Helena/O Liberal)

A Varanda de Nazaré, tradicionalmente organizada pela cantora Fafá de Belém durante as celebrações do Círio de Nazaré, em Belém, recebeu um grupo seleto de convidados na noite deste sábado (11), durante a Trasladação. O momento foi marcado pela emoção e confraternização, reforçando o caráter cultural e de união da maior festa de fé do Pará.

Personalidades de diversas áreas juntaram-se à anfitriã para vivenciar o evento, incluindo as atrizes Malu Galli e Alane Dias, o apresentador Milton Cunha, o ator Fábio Porchat, a jornalista Tati Machado e Francisco Gil, neto de Gilberto Gil. Os famosos mais ovacionados foram Tati Machado e Malu Galli, que receberam presentes dos remeiros.

