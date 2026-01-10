Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém
Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão
A cantora paraense Gaby Amarantos foi a última atração convidada a subir ao palco dos Ensaios da Anitta, realizados neste sábado (10), no Mangueirão, em Belém. A participação encerrou a sequência de convidados especiais da noite e celebrou a força da música paraense.
No palco, Gaby apresentou sucessos do álbum Rock Doido, trabalho que foi muito elogiado por Anitta. Ao entrar, Gaby convocou a plateia a cantar em coro “Sal” e “Endoida”.
