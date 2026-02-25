Capa Jornal Amazônia
Marido de Gretchen realiza procedimento no nariz e mostra 'antes e depois': veja

O saxofonista paraense utilizou ácido hialurônico e técnica de fios de tração

O Liberal

O saxofonista Esdras de Souza, marido da cantora Gretchen, compartilhou nesta quarta-feira (25), em seu perfil no Instagram, que passou por um procedimento estético no nariz. Na publicação, ele exibiu imagens do antes e depois da intervenção. Veja:

O saxofonista paraense utilizou ácido hialurônico e técnica de fios de tração

Nos Stories, o paraense comentou sobre o período de recuperação. "Está bem inchado. Isso com quatro dias vai estar perfeito. O espero é com 15 dias ter uma vida normal e eu, como saxofonista, já poder tocar meu instrumento. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo", afirmou.

Esdras realizou uma nova rinomodelação em uma clínica de estética em São Paulo. O procedimento utiliza ácido hialurônico com o objetivo de corrigir imperfeições.

Além disso, ele também refez a técnica de fios de tração para reposicionar o nariz. O músico já havia passado por intervenção semelhante em 2022, quando realizou harmonização facial.

 

