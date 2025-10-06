Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gretchen surpreende com 'novo rosto' após procedimentos estéticos; veja o antes e depois

Aos 66 anos, cantora revela nova harmonização facial e detalha mudanças no rosto; imagem viralizou nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Aos 66 anos, Gretchen muda o visual e aparece irreconhecível nas redes (Reprodução/Instagram)

A cantora Gretchen, de 66 anos, surpreendeu fãs e internautas nesta semana ao aparecer com o que muitos chamaram de um "novo rosto". A artista, que nunca escondeu sua relação com procedimentos estéticos, compartilhou o resultado de uma nova harmonização facial, além de ter realizado outras intervenções que deixaram sua aparência mais jovem e renovada.

O visual foi assinado pelo cirurgião plástico Igor Alves, que compartilhou nas redes sociais uma comparação do antes e depois. O impacto foi tanto que houve até quem questionasse a veracidade das imagens, sugerindo uso de filtros ou até inteligência artificial. Apesar disso, Gretchen garantiu que o resultado é real e fruto de um processo cuidadoso.

Segundo a cantora, os procedimentos realizados incluem hialuronidase (para remover preenchimentos antigos de ácido hialurônico), colocação de fios de colágeno no rosto e uma blefaroplastia, cirurgia que retira excesso de pele das pálpebras. O objetivo foi ajustar o rosto ao novo peso corporal, já que Gretchen emagreceu cerca de 10 quilos recentemente.

“Estou apaixonada”, disse a artista ao mostrar o resultado. Gretchen também negou boatos de que teria usado PMMA, tipo de preenchedor permanente e restrito pela Anvisa. “Eu não tinha PMMA na bochecha, eu tinha no bigode chinês, não na bochecha e retiramos quando eu fiz o lip lift.”, explicou nos stories.

As imagens divulgadas pelo médico Igor Alves repercutiram rapidamente nas redes sociais. Enquanto muitos seguidores elogiaram o resultado e chamaram o profissional de “milagroso”, outros ficaram impressionados com a transformação e chegaram a comparar a nova aparência de Gretchen com a da cantora Luísa Sonza.

“Ela sempre foi o ‘meme’ mundial. Até que um dia teve confiança e paciência para chegar nesse resultado. Obrigado por confiar no meu trabalho!”, escreveu o cirurgião ao postar o antes e depois.

Confira o antes e depois de Gretchen:

image (Reprodução/Instagram)
