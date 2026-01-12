Camarotes do BBB 26 serão revelados na programação desta segunda; veja o horário

O BBB 26 estreia nesta segunda-feira (12), e o público irá conhecer os primeiros participantes do grupo Camarote. Os nomes serão anunciados no intervalo do primeiro capítulo de Coração Acelerado, a partir de às 19h.

Os primeiros nomes da nova temporada do BBB já forma revelados na noite do último domingo (11). Os favoritos das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil, são os representantes de cada região do país.

No Norte foram escolhidos Marciele Albuquerque e Brígido. A mulher é natural de Juruti, no Pará, mas vive há 16 anos em Manaus, no Amazonas. Ela tem ascendência do povo Munduruku, é dançarina e digital influencer.

Este ano, o reality terá três grupos diferentes de competidores: Pipocas, Camarotes e Veteranos.

“O principal desse ano é que a gente está vindo com um grupo muito forte de participantes no sentido de buscar o prêmio, de buscar a competição. Em termos de prova, a gente vai se utilizar desse movimento e trazer disputas que despertem ainda mais a garra desse pessoal para que corram atrás do prêmio em primeiro lugar”, conta Mario Marcondes, diretor geral e responsável pelas provas do BBB.