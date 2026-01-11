BBB 26: Conheça os participantes do grupo Pipoca escolhidos das Casas de Vidro
Público escolheu os integrantes da casa de vidro que se juntarão aos grupos Camarote e Veteranos na edição que estreia em 12 de janeiro
A votação para a escolha dos participantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 foi encerrada neste domingo (11), confirmando os nomes que farão parte do time principal do reality show. A revelação foi feita pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o especial "Seleção BBB", apresentando os selecionados pelo público em cinco casas de vidro regionais.
Os dez escolhidos agora integram oficialmente a edição de número 26 do programa. Conheça a lista completa dos aprovados pela votação popular:
Conheça os integrantes do grupo Pipoca do 'BBB 26'
- Casa de vidro Norte: Brigido e Marciele
- Casa de vidro Sul: Pedro e Samira
- Casa de vidro Sudeste: Marcel e Milena
- Casa de vidro Centro-Oeste: Jordana e Paulo Augusto
- Casa de vidro Nordeste: Marcelo e Maxiane
Próximas revelações e ficha técnica do 'BBB 26'
Os demais participantes do 'BBB 26', pertencentes aos grupos Camarote e Veteranos, serão conhecidos na próxima segunda-feira, 12 de janeiro. Dois integrantes do grupo Camarote serão revelados nos intervalos da nova novela das sete, 'Coração Acelerado'. Os outros nomes serão apresentados ao público durante o programa ao vivo da segunda-feira, após a exibição de 'Três Graças'.
Produzido pelos Estúdios Globo, o 'BBB 26' tem apresentação de Tadeu Schmidt. A produção é assinada por Mariana Mónaco, com direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes. Rodrigo Tapias assume a produção executiva e Rodrigo Dourado a direção de gênero. O programa tem estreia marcada para 12 de janeiro.
