Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Conheça os participantes do grupo Pipoca escolhidos das Casas de Vidro

Público escolheu os integrantes da casa de vidro que se juntarão aos grupos Camarote e Veteranos na edição que estreia em 12 de janeiro

O Liberal

A votação para a escolha dos participantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 foi encerrada neste domingo (11), confirmando os nomes que farão parte do time principal do reality show. A revelação foi feita pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o especial "Seleção BBB", apresentando os selecionados pelo público em cinco casas de vidro regionais.

Os dez escolhidos agora integram oficialmente a edição de número 26 do programa. Conheça a lista completa dos aprovados pela votação popular:

Conheça os integrantes do grupo Pipoca do 'BBB 26'

  • Casa de vidro Norte: Brigido e Marciele
  • Casa de vidro Sul: Pedro e Samira
  • Casa de vidro Sudeste: Marcel e Milena
  • Casa de vidro Centro-Oeste: Jordana e Paulo Augusto
  • Casa de vidro Nordeste: Marcelo e Maxiane

Próximas revelações e ficha técnica do 'BBB 26'

Os demais participantes do 'BBB 26', pertencentes aos grupos Camarote e Veteranos, serão conhecidos na próxima segunda-feira, 12 de janeiro. Dois integrantes do grupo Camarote serão revelados nos intervalos da nova novela das sete, 'Coração Acelerado'. Os outros nomes serão apresentados ao público durante o programa ao vivo da segunda-feira, após a exibição de 'Três Graças'.

Produzido pelos Estúdios Globo, o 'BBB 26' tem apresentação de Tadeu Schmidt. A produção é assinada por Mariana Mónaco, com direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes. Rodrigo Tapias assume a produção executiva e Rodrigo Dourado a direção de gênero. O programa tem estreia marcada para 12 de janeiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BDAY

Xand Avião comanda o 'parabéns' de Belém em domingo de festa no Portal da Amazônia

Programação gratuita une a irreverência do Bloco Fofó de Belém à batida de Xand Avião e Carabao; confira os horários das apresentações

11.01.26 7h00

CASA CHEIA

Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

10.01.26 23h33

ENDOIDA

Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém

Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão

10.01.26 22h32

TREME O MANGUEIRÃO

Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'

A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite

10.01.26 21h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda