BBB 26: Conheça os participantes do grupo Pipoca escolhidos das Casas de Vidro

A votação para a escolha dos participantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 foi encerrada neste domingo (11), confirmando os nomes que farão parte do time principal do reality show. A revelação foi feita pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o especial "Seleção BBB", apresentando os selecionados pelo público em cinco casas de vidro regionais.

Os dez escolhidos agora integram oficialmente a edição de número 26 do programa. Conheça a lista completa dos aprovados pela votação popular:

Conheça os integrantes do grupo Pipoca do 'BBB 26'

Casa de vidro Norte: Brigido e Marciele

Casa de vidro Sul: Pedro e Samira

Casa de vidro Sudeste: Marcel e Milena

Casa de vidro Centro-Oeste: Jordana e Paulo Augusto

Casa de vidro Nordeste: Marcelo e Maxiane

Próximas revelações e ficha técnica do 'BBB 26'

Os demais participantes do 'BBB 26', pertencentes aos grupos Camarote e Veteranos, serão conhecidos na próxima segunda-feira, 12 de janeiro. Dois integrantes do grupo Camarote serão revelados nos intervalos da nova novela das sete, 'Coração Acelerado'. Os outros nomes serão apresentados ao público durante o programa ao vivo da segunda-feira, após a exibição de 'Três Graças'.

Produzido pelos Estúdios Globo, o 'BBB 26' tem apresentação de Tadeu Schmidt. A produção é assinada por Mariana Mónaco, com direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes. Rodrigo Tapias assume a produção executiva e Rodrigo Dourado a direção de gênero. O programa tem estreia marcada para 12 de janeiro.