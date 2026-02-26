Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Solange Couto será expulsa após fala sobre Samira? Saiba o que dizem as regras oficiais

Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso

Gabrielle Borges
fonte

Solange Couto e Samira (Foto: Manoella Mello/ TV Globo)

A declaração feita por Solange Couto no BBB 26 continua gerando forte repercussão nas redes sociais. Após uma breve discussão com Samira, a atriz afirmou não ser “fruto de um estupro”, uma fala que o público considerou ofensiva e inadequada. Desde então, internautas passaram a questionar se a participante pode ser expulsa do programa.

Nas redes sociais, o debate segue dividido entre quem defende a expulsão e quem avalia que a situação deve ser tratada apenas como embate verbal dentro do jogo. Saiba o que dizem as regras oficiais do programa.

Solange Couto pode ser expulsa por declaração?

A permanência de Solange na casa mais vigiada do país depende de uma análise da produção. De acordo com as regras do reality, a desclassificação pode ocorrer em situações que envolvam agressão física, agressão verbal grave ou comportamentos considerados incompatíveis com os princípios do programa.

O contrato firmado pelos participantes e o regulamento da edição estabelecem que atitudes que atentem contra a integridade de outros confinados ou que violem normas internas podem resultar em advertência, punição ou até eliminação direta, sem passar pelo voto do público.

VEJA MAIS

image Após fala polêmica de Solange Couto, web resgata relato de filha sobre estupro


image BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira
Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.


image BBB 26: reações de Samira viralizam durante a prova Bate e Volta e viram alvo de memes na web
Os participantes Alberto Cowboy, Breno, Jordana, Samira e Solange Couto tiveram a oportunidade de se salvar do paredão neste domingo (15)


 

Confira o que dizem as cláusulas do contrato

De acordo com a cláusula 11.2 do documento, o “respeito ao próximo é uma premissa inafastável” do programa. O texto é claro ao afirmar que comportamentos abusivos, bem como agressões físicas ou verbais entre participantes, não são tolerados dentro do confinamento.

Já o item 2.1 do regulamento estabelece que a emissora pode desclassificar, a qualquer momento, qualquer participante cuja conduta seja considerada incompatível com a permanência no programa. A decisão, nesses casos, cabe exclusivamente à direção da atração.

Conteúdo ofensivo pode gerar desclassificação

Outro ponto relevante está no anexo que trata da política de uso de conteúdo. O documento proíbe a divulgação de material considerado ofensivo ou que possa prejudicar a imagem da emissora. Como a avaliação sobre o que configura ofensa é de responsabilidade da própria Globo, a empresa tem autonomia para decidir se determinada fala ultrapassa os limites aceitáveis.

O regulamento também reforça que os participantes respondem individualmente por suas declarações, opiniões e manifestações feitas dentro da casa, assumindo eventuais consequências.

Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso. Enquanto isso, nas redes sociais, a pressão por um posicionamento da emissora segue crescendo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BBB

BBB 26

televisão

solange couto

samira bbb 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DIA DO COMEDIANTE

Personagens, memes e muito ‘égua’: o humor paraense feito por mulheres cresce nas redes

Jai Alves e Égua Manu transformam cotidiano, regionalidade e vivências pessoais em conteúdo que ultrapassam as telas

26.02.26 8h00

CELEBRIDADES

Marido de Gretchen realiza procedimento no nariz e mostra 'antes e depois': veja

O saxofonista paraense utilizou ácido hialurônico e técnica de fios de tração

25.02.26 18h05

FAMOSOS

Marina Ruy Barbosa posa de topless em 'publi' na web; veja

A artista destacou rotina de cuidados no pós-Carnaval em um post na web

25.02.26 17h47

VARIEDADES

De arrepiar! Corpo de Dinho, do 'Mamonas Assassinas', é exumado e item é encontrado intacto

A exumação dos cinco músicos ocorreu na última segunda-feira (23), quase 30 anos após a tragédia que interrompeu a carreira do grupo.

25.02.26 16h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

INDIGNAÇÃO

BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira

Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

25.02.26 16h34

BBB

BBB 26: Solange Couto será expulsa após fala sobre Samira? Saiba o que dizem as regras oficiais

Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso

26.02.26 9h19

DESFILES

Carnaval de Belém 2026: confira os enredos das escolas de samba do Grupo Especial

Grupo Especial desfila nos dias 27 e 28 de fevereiro na Aldeia Amazônica com temas sobre cultura, fé, natureza e resistência do samba

26.02.26 8h57

revelação

Márcia Sensitiva é internada e revela diagnóstico de doença autoimune

A taróloga relatou em uma gravação feita no próprio hospital o momento em que descobriu a condição

25.02.26 22h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda