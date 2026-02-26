BBB 26: Solange Couto será expulsa após fala sobre Samira? Saiba o que dizem as regras oficiais

A declaração feita por Solange Couto no BBB 26 continua gerando forte repercussão nas redes sociais. Após uma breve discussão com Samira, a atriz afirmou não ser “fruto de um estupro”, uma fala que o público considerou ofensiva e inadequada. Desde então, internautas passaram a questionar se a participante pode ser expulsa do programa.

Nas redes sociais, o debate segue dividido entre quem defende a expulsão e quem avalia que a situação deve ser tratada apenas como embate verbal dentro do jogo. Saiba o que dizem as regras oficiais do programa.

Solange Couto pode ser expulsa por declaração?

A permanência de Solange na casa mais vigiada do país depende de uma análise da produção. De acordo com as regras do reality, a desclassificação pode ocorrer em situações que envolvam agressão física, agressão verbal grave ou comportamentos considerados incompatíveis com os princípios do programa.

O contrato firmado pelos participantes e o regulamento da edição estabelecem que atitudes que atentem contra a integridade de outros confinados ou que violem normas internas podem resultar em advertência, punição ou até eliminação direta, sem passar pelo voto do público.

Confira o que dizem as cláusulas do contrato

De acordo com a cláusula 11.2 do documento, o “respeito ao próximo é uma premissa inafastável” do programa. O texto é claro ao afirmar que comportamentos abusivos, bem como agressões físicas ou verbais entre participantes, não são tolerados dentro do confinamento.

Já o item 2.1 do regulamento estabelece que a emissora pode desclassificar, a qualquer momento, qualquer participante cuja conduta seja considerada incompatível com a permanência no programa. A decisão, nesses casos, cabe exclusivamente à direção da atração.

Conteúdo ofensivo pode gerar desclassificação

Outro ponto relevante está no anexo que trata da política de uso de conteúdo. O documento proíbe a divulgação de material considerado ofensivo ou que possa prejudicar a imagem da emissora. Como a avaliação sobre o que configura ofensa é de responsabilidade da própria Globo, a empresa tem autonomia para decidir se determinada fala ultrapassa os limites aceitáveis.

O regulamento também reforça que os participantes respondem individualmente por suas declarações, opiniões e manifestações feitas dentro da casa, assumindo eventuais consequências.

Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso. Enquanto isso, nas redes sociais, a pressão por um posicionamento da emissora segue crescendo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).