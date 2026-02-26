Capa Jornal Amazônia
Carnaval de Belém 2026: confira os enredos das escolas de samba do Grupo Especial

Grupo Especial desfila nos dias 27 e 28 de fevereiro na Aldeia Amazônica com temas sobre cultura, fé, natureza e resistência do samba

Hannah Franco
fonte

Enredos do Carnaval de Belém 2026 são divulgados; veja lista. ((Ivan Duarte / O Liberal))

O Carnaval de Belém 2026 já tem enredos definidos para o desfile oficial das escolas de samba do Grupo Especial. O espetáculo será realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro, a partir das 22h, na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira.

Ao todo, oito agremiações carnavalescas vão ocupar a avenida. Filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA), as escolas apresentam temas que destacam identidade cultural, religiosidade, personalidades locais, a força das águas e a própria celebração do samba como expressão de resistência e vida na Amazônia. O evento é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Belém (Semcult). 

🎭 Enredos do Grupo Especial de Belém para 2026

Veja abaixo a lista completa dos enredos das escolas de samba de Belém, na ordem oficial dos desfiles:

📆 Sexta-feira (27)

Xodó da Nega

Enredo: “Eu vou me banhar de manjericão nas terras da Cremação”

A Associação Carnavalesca Xodó da Nega vai levar para a avenida uma homenagem ao bairro da Cremação, destacando símbolos, tradições e referências culturais da comunidade. A agremiação é presidida por Alberto de Jesus Cantanhede, conhecido como Careca, e terá o carnaval desenvolvido por Jean Negrão. Luizinho Moura será o intérprete. A bateria será comandada por Dackson Júnior, com Isabella Kimberly como rainha. O casal Fábio Cássio e Elen Silva será responsável por conduzir o pavilhão.

Embaixada do Império Pedreirense

Enredo: “Xapuri, Pará, Paris, ulalá mon chéri – A Embaixada canta Nazaré Pereira”

A Embaixada do Império Pedreirense vai homenagear a cantora Nazaré Pereira, destacando sua trajetória artística e sua importância para a música paraense. A escola é presidida por Arlindo Júnior, e o carnaval será desenvolvido por Lucas Belo. Lukas Lima será o intérprete. A bateria será comandada por Mestre Batata. O casal responsável pelo pavilhão é formado por Tarciso Neto e Ana Vital.

Acadêmicos de Samba da Pedreira

Enredo: “Quem disse que acabou?”

Com um enredo que aborda a permanência do samba como manifestação cultural, a escola vai tratar da resistência e da continuidade das tradições carnavalescas. A presidência é de César Velasco, e a criação do desfile é da carnavalesca Claudia Palheta. Fábio Moreno será o intérprete. Mestre Kaká comanda a bateria. O casal responsável pelo pavilhão é formado por Markus Winicius, conhecido como Príncipe do Samba, e Cecília Petit.

Bole-Bole

Enredo: “Mãe Josina do Guamá: o solo sagrado da cultura popular”

A escola escolheu homenagear Mãe Josina, referência religiosa no bairro do Guamá. O enredo destaca a influência da religiosidade afro-paraense na formação cultural da cidade. A agremiação é presidida por Paulo Alcântara. Bruno Costa será o intérprete. A bateria terá comando de Mini, André, Ciro e Marcão. Breno Rodrigues e Jéssica Sorriso serão mestre-sala e porta-bandeira.

📆 Sábado (28)

Matinha

Enredo: “Iá! É na Matinha que a Padilha vai girar!”

A escola vai levar para a avenida elementos ligados à tradição e à devoção popular presentes no bairro da Matinha. O desfile será desenvolvido por Eduardo Wagner, sob presidência de Paulo Espíndola. André Japonês será o intérprete. O casal Marcelo Lafon e Ingrid Kacia defenderá o pavilhão. A bateria será comandada por Rubenilson Setubal, com Roberta Ribeiro como rainha.

Boêmios da Vila Formosa

Enredo: “Folia para Antônio – o santo milagroso”

A agremiação vai unir fé e carnaval ao apresentar um enredo dedicado a Santo Antônio. O carnaval será desenvolvido por Lucas Belo, e a escola é presidida por Arlindo Júnior. Lukas Lima será o intérprete. Mestre Batata comanda a bateria. O casal Tarciso Neto e Ana Vital será responsável por conduzir o pavilhão.

Quem São Eles

Enredo: “Pelos Caminhos das Águas – Uma Odisseia Escrita Pelos Transportadores que Cruzam Rios e Mares”

A Associação Carnavalesca Recreativa e Cultural Império de Samba Quem São Eles destaca a importância dos rios e dos navegantes na formação da identidade amazônica. A proposta é mostrar o papel das águas como meio de transporte, sustento e conexão entre comunidades da região.

Deixa Falar

Enredo: “Minha vida é um carnaval”

Encerrando os desfiles do Grupo Especial, a escola vai apresentar um tema que valoriza o samba como expressão cultural e manifestação popular. A presidência é de Esmael Tavares, com carnaval desenvolvido por André Cesari. Evandro Malandro será o intérprete. O casal Samantha Suellen e Adriano Santos defenderá o pavilhão. A bateria será comandada por Luan e Arley, com Mara Baena à frente como rainha.

📅 Ordem dos desfiles e horário

Os desfiles das escolas de samba de Belém reúnem oito agremiações e começam a partir das 22h, na Aldeia Amazônica.

Sexta-feira (27)

  • Xodó da Nega
  • Embaixada
  • Acadêmicos
  • Bole-Bole

Sábado (28)

  • Matinha
  • Boêmios
  • Quem São Eles
  • Deixa Falar
