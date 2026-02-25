Ingressos grátis para desfiles das escolas de samba em Belém esgotam no 1º dia

A distribuição de ingressos gratuitos para os desfiles das escolas de samba de Belém terminou no primeiro dia. As 3 mil entradas de arquibancada disponibilizadas pela Prefeitura de Belém se esgotaram na terça-feira (24), na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, onde ocorrem as apresentações do Grupo Especial do Carnaval 2026.

Desde as primeiras horas da manhã, milhares de foliões formaram filas no local para garantir presença nos desfiles, marcados para os dias 27 e 28 de fevereiro. A retirada seguiria até esta quarta-feira (25), às 17h, mas a alta procura fez com que todos os bilhetes fossem distribuídos ainda no primeiro dia.

Em nota, a Prefeitura informou o encerramento da entrega. “A grande procura demonstra a força do nosso carnaval e o envolvimento da população com essa festa tão importante para a cultura da cidade. Agradecemos a presença e a todos que garantiram desejamos espetáculo na avenida”, diz o comunicado.

Além dos ingressos destinados ao público em geral, a Prefeitura fará a entrega simbólica de 200 entradas para cada uma das oito escolas de samba do Grupo Especial. As agremiações serão responsáveis por distribuir os bilhetes às suas comunidades.

Como comprar ingressos para outros setores

Para quem busca mais conforto, os demais setores seguem com valores promocionais no primeiro lote. As opções variam conforme a localização e a capacidade de cada espaço:

Mesa coberta (4 pessoas): R$ 300

Frisa (8 lugares): R$ 1.000

Camarote superior (20 pessoas): R$ 1.500

Camarote térreo (20 pessoas): R$ 2.000

As vendas podem ser feitas diretamente com a Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA), nos pontos oficiais divulgados pela liga ou pelo site faspix.fun, conforme informado pela organização.

Confira a ordem dos desfiles

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial seguem a seguinte programação:

Sexta-feira (27)

Xodó da Nega Embaixada Acadêmicos Bole Bole

Sábado (28)

Matinha Boêmios Quem São Eles Deixa Falar

Os desfiles das escolas de samba de Belém reúnem oito agremiações carnavalescas. O evento está marcado para começar a partir das 22h