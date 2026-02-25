Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ingressos grátis para desfiles das escolas de samba em Belém esgotam no 1º dia

3 mil entradas de arquibancada para o Grupo Especial do Carnaval 2026 acabaram na terça-feira (24), na Aldeia Amazônica, em Belém

Hannah Franco
fonte

Carnaval 2026 em Belém tem ingressos gratuitos esgotados; saiba como comprar (Foto: Bruno Nobre / Arquivo Divulgação)

A distribuição de ingressos gratuitos para os desfiles das escolas de samba de Belém terminou no primeiro dia. As 3 mil entradas de arquibancada disponibilizadas pela Prefeitura de Belém se esgotaram na terça-feira (24), na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, onde ocorrem as apresentações do Grupo Especial do Carnaval 2026.

Desde as primeiras horas da manhã, milhares de foliões formaram filas no local para garantir presença nos desfiles, marcados para os dias 27 e 28 de fevereiro. A retirada seguiria até esta quarta-feira (25), às 17h, mas a alta procura fez com que todos os bilhetes fossem distribuídos ainda no primeiro dia.

VEJA MAIS

image Distribuição de ingressos grátis para ver escolas de samba de Belém atrai milhares de pessoas
Filas se formaram na Aldeia Amazônica para retirada das entradas para o Carnaval 2026 nesta terça-feira (24)

image Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos
As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

Em nota, a Prefeitura informou o encerramento da entrega. “A grande procura demonstra a força do nosso carnaval e o envolvimento da população com essa festa tão importante para a cultura da cidade. Agradecemos a presença e a todos que garantiram desejamos espetáculo na avenida”, diz o comunicado.

Além dos ingressos destinados ao público em geral, a Prefeitura fará a entrega simbólica de 200 entradas para cada uma das oito escolas de samba do Grupo Especial. As agremiações serão responsáveis por distribuir os bilhetes às suas comunidades.

Como comprar ingressos para outros setores

Para quem busca mais conforto, os demais setores seguem com valores promocionais no primeiro lote. As opções variam conforme a localização e a capacidade de cada espaço:

  • Mesa coberta (4 pessoas): R$ 300
  • Frisa (8 lugares): R$ 1.000
  • Camarote superior (20 pessoas): R$ 1.500
  • Camarote térreo (20 pessoas): R$ 2.000

As vendas podem ser feitas diretamente com a Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA), nos pontos oficiais divulgados pela liga ou pelo site faspix.fun, conforme informado pela organização.

Confira a ordem dos desfiles

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial seguem a seguinte programação:

Sexta-feira (27)

  1. Xodó da Nega
  2. Embaixada
  3. Acadêmicos
  4. Bole Bole

Sábado (28)

  1. Matinha
  2. Boêmios
  3. Quem São Eles
  4. Deixa Falar

Os desfiles das escolas de samba de Belém reúnem oito agremiações carnavalescas. O evento está marcado para começar a partir das 22h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carnaval 2026

aldeia amazônica

desfiles escolas de samba Belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Veja os 132 pontos de venda autorizados pela Vigilância Sanitária a comercializar açaí em Belém

Os estabelecimentos estão presentes em diversos bairros da capital, especialmente entre os bairros Jurunas, Guamá, Cremação, Marco, Pedreira, Umarizal, entre outros

22.02.26 10h44

FIM DA TRADIÇÃO

Uso de saia perde a obrigatoriedade no Colégio Paes de Carvalho; entenda a polêmica

Mudança no uniforme do tradicional colégio de Belém ocorre após determinação do MPPA e relatos de assédio no trajeto escolar

23.02.26 8h00

CUIDADOS

Deixar cães e gatos sozinhos por longos períodos pode afetar a saúde, alerta especialista

Em Belém, ainda não existe legislação específica que trate do tempo máximo em que um animal pode permanecer sozinho em residências. No entanto, especialistas alertam para negligência à saúde

22.02.26 9h00

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (23/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (23/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

23.02.26 5h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda