O Liberal chevron right Belém chevron right

Distribuição de ingressos grátis para ver escolas de samba de Belém atrai milhares de pessoas

Filas se formaram na Aldeia Amazônica para retirada das entradas para o Carnaval 2026 nesta terça-feira (24)

Hannah Franco
fonte

Foliões formam filas na Aldeia Amazônica, na Pedreira, durante a retirada de ingressos. (Gerliton Eduardo/Especial em O Liberal)

A manhã desta terça-feira (24) começou com movimentação intensa na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, em Belém. Mesmo debaixo de chuva, foliões formaram filas para garantir ingressos gratuitos de arquibancada para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval 2026.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), iniciou a distribuição de cerca de 3 mil ingressos para o público interessado em acompanhar as apresentações, que ocorrem na sexta-feira (27) e no sábado (28). A retirada segue até quarta-feira (25), das 9h às 17h, no próprio local do desfile, na avenida Pedro Miranda, esquina com a travessa Pirajá.

Logo nas primeiras horas do dia, quem chegou cedo precisou enfrentar espera de quase duas horas. Ao longo da manhã, no entanto, o fluxo passou a fluir com mais rapidez.

Paixão pelo carnaval compensa espera na fila

Para quem acompanha o carnaval todos os anos, a espera valeu a pena. A aposentada Maria do Socorro, de 69 anos, chegou acompanhada do marido para garantir as entradas. Ela já desfilou em escolas de samba em anos anteriores, mas, neste ano, decidiu assistir da arquibancada.

image Maria do Socorro, de 69 anos, enfrentou fila na Aldeia Amazônica para garantir ingressos e assistir aos desfiles das escolas de samba. (Gerliton Eduardo/Especial em O Liberal)

“Eu adoro! Amo carnaval. Venho até quando Deus quiser. É um momento de alegria no ano. É muito bom, muito bom mesmo”, afirmou.

Segundo ela, esta foi a primeira vez que precisou retirar ingressos, já que nos outros anos participava do desfile. “Esse ano, como eu não vou desfilar, aí eu já fico bem em conseguir os ingressos, porque quero ver minhas escolas”, disse.

Interesse de quem é de fora do Pará

Os ingressos gratuitos também atraíram quem não é natural do Pará. Juan Pablo López, colombiano que mora em Belém há quatro anos, aproveitou a oportunidade para garantir presença nos desfiles.

“A gente quer aproveitar e conhecer o desfile daqui. Escutamos que é muito bom, então a gente quer aproveitar isso”, afirmou.

image Juan Pablo López, colombiano que mora em Belém há quatro anos, aproveitou a distribuição gratuita. (Gerliton Eduardo/Especial em O Liberal)

Ele contou que ficou, em média, uma hora na fila. “Vamos aproveitar que estamos no Pará durante o carnaval e vamos ver os desfiles com a família”, disse. Ao final, classificou o carnaval de Belém como “nota dez”.

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial ocorrem na Aldeia Amazônica, tradicional palco do carnaval da capital paraense. Com a liberação das arquibancadas gratuitas, a expectativa é de grande público nos dois dias de apresentações.

Como retirar ingresso para os desfiles

Para garantir a entrada gratuita, é necessário apresentar documento oficial com foto, como RG ou CPF. Cada pessoa pode retirar até dois ingressos por CPF.

Além das entradas destinadas ao público geral, a prefeitura fará a entrega simbólica de 200 ingressos para cada uma das oito escolas de samba do Grupo Especial, que ficarão responsáveis por distribuir às suas comunidades.

