Belém

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

O Liberal
fonte

Dezenas de gatos estão disponíveis para adoção responsável (@maes_felinas)

A morte inesperada de uma protetora de animais no último sábado, dia 14 de fevereiro, desencadeou uma verdadeira corrida contra o tempo para salvar dezenas de bichos que ficaram sozinhos em uma residência no bairro do Marco, em Belém. A cuidadora dedicou anos de sua vida a manter um abrigo particular que chegava a hospedar 61 gatos e dois cães, mas sua partida repentina deixou esses animais sem assistência básica imediata. O caso gerou uma mobilização urgente entre vizinhos e grupos de proteção animal para evitar que o bem-estar dos bichos fosse comprometido ou que eles acabassem abandonados nas ruas da capital paraense.

Para centralizar a ajuda e organizar as doações, o perfil Mães Felinas (@maes_felinas) assumiu a divulgação da causa pelas redes sociais. Segundo as informações compartilhadas pela página, existem atualmente cerca de 60 gatos aguardando por uma nova família. Um detalhe importante para os futuros adotantes é que todos os felinos já estão devidamente castrados. Além disso, o projeto anunciou que quem se prontificar a adotar um desses animais receberá suporte veterinário para auxiliar nos primeiros cuidados.

Embora o movimento na internet tenha sensibilizado algumas pessoas e resultado em adoções individuais, o apelo por tutores responsáveis continua sendo reforçado com intensidade. A preocupação dos voluntários é encontrar lares que ofereçam um destino digno e seguro para esses sobreviventes, honrando o trabalho de proteção realizado pela cuidadora ao longo de sua vida. A divulgação das fotos de cada felino no perfil oficial busca criar uma conexão direta com o público e garantir que nenhum desses animais sofra com o desamparo após a perda de sua única referência de cuidado.

