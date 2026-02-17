Capa Jornal Amazônia
Veja quais raças de cães devem usar focinheira no Pará; tutor pode ser multado

Existe uma lei estadual que dispõe sobre a circulação de cachorros de médio e grande porte em vias públicas, praças, parques, jardins e locais de aglomeração de pessoas no Pará

Saul Anjos
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Reprodução / Site Folha do Progresso)

O caso de um gari atacado por um cachorro no Complexo do Ver-o-Peso, em Belém, trouxe à tona debates sobre uma circulação segura com determinadas raças de cães. Wellington Santos, presidente da Comissão de Direito Animal da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), destacou a existência da lei estadual 7.124/2008, que trata do transporte de pitbull, Rottweiler, Doberman, Mastin Napolitano, Fila Brasileiro, Pastor Alemão, Boxer, Bull Terrier, Dogue Alemão, entre outros, em vias públicas, praças, parques, jardins e locais de aglomeração de pessoas. Caso a norma não seja obedecida, o tutor do animal pode ser responsabilizado civilmente e até penalmente.

“Esses animais que têm um instinto mais agressivo não têm como passear em via pública sem a focinheira. Caso aconteça um ataque, a pessoa responsável pelo cachorro poderá indenizar quem sofreu a mordida ou até arcar com as despesas médicas. Se o episódio for registrado um boletim de ocorrência, existe a possibilidade do tutor até responder criminalmente por maus-tratos”, informou Santos.

VEJA MAIS 

image Imagens fortes! Pitbull escapa de casa, ataca garis e decepa parte do dedo de trabalhador
No vídeo, é possível ver que o cachorro escapou quando uma menina abriu o portão da residência ao sair.

image Criança tem o couro cabeludo arrancado após ataque de pit bulls em SP
A vítima foi socorrida em estado grave e passou por cirurgia de emergência para reconstrução do couro cabeludo

image Ex-chacrete morre após ser atacada por pitbull do filho no Rio de Janeiro
O caso foi registrado na 118º DP (Araruama) após a morte de Lia Hollywood.

Conforme consta na Lei 7.124, está autorizada a circulação de cachorros de grande e médio porte se estiverem conduzidos por seus donos, adestradores ou tratadores sob coleira, corrente ou guia curta (máximo 1,5 metros), enforcador de aço e utilizando focinheira e dá outras providências. Além disso, os tutores deverão portar certificados de vacinação dos animais atualizados.

Se a lei não for obedecida, pode acarretar multa, apreensão do cachorro e também a obrigatoriedade de reparar ou compensar os danos causados, independentemente da agressão ter sido feita contra pessoas e/ou animais. Em caso de reincidência, as penas serão acumulativas.

O caso

O episódio envolvendo o gari ocorreu na segunda-feira (16/2), no Complexo do Ver-o-Peso. Em nota, a Ciclus Amazônia disse que tomou conhecimento do ocorrido e esclareceu que o colaborador está bem. 

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre o caso e mostra a vítima com a perna machucada. As imagens mostram a tutora segurando pela coleira o cão, que está sem focinheira. “Olha aqui, meteu a boca na perna do rapaz. E ela está andando sem focinheira com um cachorro desse, brabo. Olha o que ele (cachorro) fez na perna do rapaz, ainda mais se fosse uma criança”, diz o cinegrafista amador.

Confira na íntegra a nota da Ciclus

"A Ciclus Amazônia informa que tomou conhecimento do ocorrido e esclarece que o colaborador foi prontamente encaminhado para atendimento médico. Ele encontra-se bem e está recebendo todo o apoio necessário por parte da companhia.

A Ciclus Amazônia reafirma seu compromisso com a segurança de seus colaboradores e com a eficiência na prestação dos serviços à população", comunicou.

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

programação

Carnaval: confira o que abre e fecha em Belém durante as festas

Muitos espaços terão alterações nos horários

12.02.26 19h33

PARÁ

Veja quais raças de cães devem usar focinheira no Pará; tutor pode ser multado

Existe uma lei estadual que dispõe sobre a circulação de cachorros de médio e grande porte em vias públicas, praças, parques, jardins e locais de aglomeração de pessoas no Pará

17.02.26 7h00

GREVE

Técnicos-administrativos da UFPA, Unifesspa e Ufopa aprovam greve a partir do dia 23

Servidores aguardam resultado final das assembleias gerais em todo o Brasil 

16.02.26 19h34

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (16/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (16/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

16.02.26 5h40

