Previsão do tempo em Belém hoje (16/02); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (16/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva
A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta segunda-feira (16/02/2026), indica dia de forte instabilidade, com chuva persistente em diferentes turnos. 🌦️ A combinação de calor e umidade segue típica de fevereiro na capital paraense.
🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 15/02?
A tendência é de alta probabilidade de chuva. Em Belém, pode chover o dia todo. ⛈️
🌡️ Temperatura esperada
As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥
- 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
- 🌞 Temperatura máxima: entre 29°C e 30°C
⏰ Períodos com maior chance de chuva
Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀
- 🌤️ Manhã: possibilidade de chuva forte já nas primeiras horas, entre 05h e 07h
- 🌦️ Tarde: período crítico, com previsão de tempestades localizadas e trovoadas, principalmente entre 14h e 16h
- 🌙 Noite: céu muito nublado com chuva leve ou moderada
💧 Umidade do ar em Belém
Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.
- 💧 Umidade máxima: 98%
- 💧 Umidade mínima: 80%
Tendência para os próximos dias
A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.
