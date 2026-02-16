Previsão do tempo em Belém hoje (16/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta segunda-feira (16/02/2026), indica dia de forte instabilidade, com chuva persistente em diferentes turnos. 🌦️ A combinação de calor e umidade segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 15/02?

A tendência é de alta probabilidade de chuva. Em Belém, pode chover o dia todo. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

🌞 Temperatura máxima: entre 29°C e 30°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: possibilidade de chuva forte já nas primeiras horas, entre 05h e 07h

🌦️ Tarde: período crítico, com previsão de tempestades localizadas e trovoadas, principalmente entre 14h e 16h

período crítico, com previsão de tempestades localizadas e trovoadas, principalmente entre 14h e 16h 🌙 Noite: céu muito nublado com chuva leve ou moderada

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 98%

💧 Umidade mínima: 80%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.