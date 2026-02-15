Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Artes que acalmam: empreendedoras transformam criatividade em objetos reguladores de ansiedade

Os chamados objetos reguladores podem ser aliados pontuais no controle da ansiedade, mas não substituem a terapia

Bruna Lima

Em um mundo cada vez mais acelerado, pequenas soluções têm ganhado espaço na rotina de quem busca aliviar a ansiedade e melhorar a concentração. Objetos sensoriais como bolinhas de apertar, cubos infinitos, spinners e presilhas táteis viralizam nas redes sociais e conquistam crianças e adultos. Em meio a essa tendência, duas empreendedoras encontraram na arte manual uma forma de promover bem-estar, e também transformar suas próprias histórias.

Pedrinhas da calma

A artista plástica Maria Fernanda Costa, trabalha com pinturas regionais aplicadas em louças e objetos decorativos e utilitários. Foi dentro de casa, porém, que nasceu um dos produtos mais sensíveis de sua trajetória, as “pedrinhas da calma”.

A ideia surgiu a partir da vivência com o filho, diagnosticado com TDAH e que enfrentava crises de ansiedade na escola. “Ele começou a ter crises que atrapalhavam o relacionamento com os colegas e o desempenho nas atividades. Eu comecei a pesquisar alternativas que pudessem ajudar na autorregulação”, conta.

image Foi dentro da casa de Maria Fernanda que nasceu um dos produtos mais sensíveis de sua trajetória, as “pedrinhas da calma” (Fotos: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

Maria buscou orientação com psicólogas, inclusive as que acompanham seu filho, e descobriu os chamados objetos reguladores sensoriais, utilizados para auxiliar no controle emocional durante momentos de estresse.

As pedrinhas são confeccionadas em cerâmica fria, material acessível e fácil de encontrar em lojas de artesanato. A escolha não é por acaso, além de comercializar sob encomenda, Maria também incentiva que outras mães produzam suas próprias peças.

“Pesquisei um material que fosse acessível para que, se não encontrassem para comprar, pudessem fazer em casa, escolhendo o tamanho, o formato e a textura que a criança gostasse”. As cores costumam ser suaves, pensadas para atingir um público diverso, incluindo crianças com autismo e outras neurodivergências.

Bonecos de crochê

Se para Maria a arte nasceu da maternidade, para a engenheira sanitarista Patrícia Paranhos o crochê surgiu como ponto de virada profissional e pessoal. Ela começou a aprender a técnica em 2019, após decidir desacelerar a rotina da engenharia. O que era aprendizado básico evoluiu para a especialização em amigurumis, técnica japonesa que transforma fios em bonecos de crochê.

A demanda inicial veio de uma prima psicóloga, que precisava de bonecos para trabalhar representatividade com crianças em consultório. “Os amigurumis permitem que a criança se reconheça no boneco. São personalizados, não são aqueles que você encontra em qualquer loja”, explica.

image Engenheira sanitarista Patrícia Paranhos une artesanato e crochê para produzir bonecos que podem ajudar no alívio do estresse (Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

Com o tempo, Patrícia passou a produzir também objetos conhecidos como brinquedos antiestresse, incluindo presilhas de crochê que funcionam como fidget toys,  itens sensoriais populares para aliviar tensão e ansiedade.

Essas presilhas, além da textura macia do crochê, proporcionam estímulo tátil e, em alguns casos, o som característico de clique ao serem manuseadas. A repetição do movimento ajuda na concentração e no relaxamento. “Houve uma explosão desses brinquedos na internet. Eles realmente trazem para o presente, ajudam a se autorregular em momentos de estresse”.

Patrícia destaca que o próprio fazer manual já é um exercício de atenção plena. O amigurumi é construído basicamente com pontos baixos e exige contagem rigorosa.

“Você precisa contar os pontos o tempo todo. Se perder, tem que desmanchar e começar de novo. Não dá para fazer discutindo ou brigando. Eu entro no meu mundo”. Hoje dedicada exclusivamente ao crochê, afirma que a mudança impactou diretamente sua qualidade de vida. “Eu sou outra pessoa. Além de contribuir financeiramente, me traz paz”.

Especialista confirma que os objetos aliviam desconfortos momentâneos

A pedagoga e psicóloga Elayne Nazaré de Souza Oliveira explica que esses recursos funcionam como ferramentas de “ancoragem”, principalmente sensorial. “Eles ajudam a interromper ou pelo menos tentar bloquear, naquele momento, os pensamentos acelerados, direcionando o foco para o objeto e não para a situação que está causando ansiedade”, afirma.

Segundo a profissional, há respaldo da neurociência e da terapia ocupacional para o uso desses estímulos sensoriais como forma de promover alívio neurológico imediato. Ao ocupar as mãos, a visão ou o olfato, a pessoa redireciona a atenção e reduz temporariamente o impacto do gatilho ansioso. “O objetivo é tirar o foco do que está gerando ansiedade. Quando a pessoa concentra a atenção no objeto, seja apertando uma bolinha, manuseando um acessório ou realizando uma atividade manual, ela desloca a mente da situação que provoca o desconforto”, explica.

O princípio é simples, ao envolver os sentidos, o cérebro passa a se concentrar na experiência tátil, visual ou olfativa, o que pode suavizar os sintomas naquele momento. Entre os exemplos citados pela psicóloga estão bolinhas de estresse, objetos para “estourar” bolhas, pedras e tecidos com diferentes texturas, além de estímulos olfativos, como óleos essenciais de lavanda e camomila. 

Alerta diante de crises de ansiedade

No entanto, Elayne faz um alerta importante, em crises intensas de ansiedade, a eficácia desses objetos tende a ser limitada. “Em momentos de crise forte, é muito difícil que o objeto consiga desviar o foco ou atuar de forma relaxante, porque a ansiedade está muito elevada”, destaca. Nesses casos, a ausência de acompanhamento psicológico pode dificultar ainda mais o manejo da situação, já que a pessoa pode não reconhecer seus gatilhos nem dominar técnicas adequadas de regulação emocional.

A psicóloga também ressalta que esses recursos não funcionam da mesma maneira para todos. A resposta varia conforme o perfil do paciente, o tipo de transtorno, o tempo de manifestação dos sintomas e o nível de autoconhecimento sobre os próprios gatilhos. 

Em síntese, os chamados objetos reguladores podem ser aliados pontuais no controle da ansiedade, especialmente como estratégia complementar. Mas a especialista reforça: “Nada substitui a terapia”. O acompanhamento profissional segue sendo o caminho mais eficaz para compreender as causas da ansiedade, desenvolver estratégias personalizadas e promover mudanças duradouras.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (15/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense neste domingo (15/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

15.02.26 5h40

CARNAVAL COM CRISTO

Começa neste domingo (15) evento de Carnaval Católico Aviva, no Hangar

Evento vai até às 20h neste domingo e segunda; veja a programação completa

15.02.26 12h23

CARNAVAL

CarnaBelém 2026: Três circuitos agitam a capital paraense; Gaby Amarantos animou o primeiro dia

Foliões lotam o Circuito Pedreira e outras atrações no Ver-o-Rio, Mosqueiro e Outeiro marcam o início da celebração

15.02.26 12h10

BELÉM 

Artes que acalmam: empreendedoras transformam criatividade em objetos reguladores de ansiedade

Os chamados objetos reguladores podem ser aliados pontuais no controle da ansiedade, mas não substituem a terapia

15.02.26 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda