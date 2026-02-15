Previsão do tempo em Belém hoje (15/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, neste domingo (15/02/2026), indica uma variação térmica menor, com o céu permanecendo mais acinzentado ao longo do dia. 🌦️ A combinação de calor e umidade segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 15/02?

A tendência é de chuvas moderadas. Em Belém, há um pico previsto entre tarde e noite. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

🌞 Temperatura máxima: entre 28°C e 29°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: período com mais aberturas de sol

🌦️ Tarde: pancadas de chuva moderadas, mas persistentes

🌙 Noite: muitas nuvens com possibilidade de chuva fraca a qualquer momento

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 100%

100% 💧 Umidade mínima: 60%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.