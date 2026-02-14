Grande Belém amanhece coberta sob densa neblina neste sábado e fenômeno chama atenção

A Grande Belém amanheceu “coberta” por uma densa neblina na manhã deste sábado (14). Do centro da capital a bairros mais afastados e em partes de Ananindeua, o fenômeno foi registrados em diversos pontos.

Nas redes sociais, diversas pessoas compartilharam o registro curioso. A fumaça branca chamou a atenção, mas também comprometeu a visibilidade. Nas proximidades da avenida Ananin, no centro de Ananindeua, um vídeo enviado à reportagem do Grupo Liberal mostra o trecho tomado pela neblina. Em um outro ponto, próximo a rodovia Mário Covas também foi possível registrar a mesma situação.

Neblina Foto: Camila Moreira | Especial para O Liberal Foto: Camila Moreira | Especial para O Liberal Foto: Camila Moreira | Especial para O Liberal Foto: Camila Moreira | Especial para O Liberal Foto: Camila Moreira | Especial para O Liberal Foto: Camila Moreira | Especial para O Liberal Foto: Oneti Neto | Especial para O Liberal Foto: Oneti Neto | Especial para O Liberal Foto: Gabriel Pires | Especial para O Liberal Foto: Gabriel Pires | Especial para O Liberal Foto: Gabriel Pires | Especial para O Liberal

Em meio a esse clima diferenciado em Belém, a informação de que Belém poderia registrar temperatura mínima de 19°C durante o Carnaval começou a circular nas redes sociais na última quinta-feira (12). No entanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é falsa e considerada “impossível de acontecer”.

Causa

Belém frequentemente amanhece com neblina densa, fenômeno comum no "inverno amazônico" (janeiro a março) devido à alta umidade, ventos fracos e temperaturas amenas, reduzindo a visibilidade. A possível causa disso está relacionada à alta umidade relativa do ar (acima de 97%), ventos calmos e perda de calor da superfície (resfriamento radiativo) durante a madrugada.