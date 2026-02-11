Sisu 2026: convocação da lista de espera inicia nesta quarta-feira (11)

As instituições de educação superior que aderiram ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) iniciaram o processo de convocação da lista de espera dos candidatos nesta quarta-feira (11). A chamada é feita com base na ordem de classificação, a modalidade de concorrência e a disponibilidade de vagas. A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) já divulgou a lista de espera neste site.

Os candidatos devem buscar a lista de espera diretamente no site da instituição de ensino escolhida. Em seguida é importante observar os procedimentos e prazos definidos pelas universidades para a realização da matrícula. As regras da seleção estão no Edital nº 29/2025.

No Brasil, o Sisu ofertou mais de 274 mil vagas para 7,3 mil cursos disponíveis em 587 municípios, em 2026. Um total de 136 instituições de educação superior participaram nesta edicão.

Neste ano, a novidade no Sisu foi o Ministério da Educação (MEC) considerar, para fins de inscrição, classificação e seleção dos candidatos, os resultados das três últimas edições do Enem — 2023, 2024 e 2025.

Ufra

A Ufra divulgou o lançamento da convocação da lista de espera, que está disponível no site da Pró-reitoria de Ensino (Proen). A habilitação de matrícula começa nesta quarta-feira (11) e segue até o dia 19 de fevereiro.

A documentação exigida está listada no edital, que o aprovado pode acessar na página necessária no edital, disponível na página da Proen.