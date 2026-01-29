VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que uma mulher é vítima de assalto em uma parada de ônibus localizada na avenida Portugal, nas proximidades da Prefeitura de Belém e da região do comércio.

As imagens revelam que o suspeito se aproxima de forma discreta da vítima, que estava distraída mexendo no celular, enquanto aguardava o transporte. Em seguida, ele puxa o aparelho da mão da mulher, que ainda tenta reagir e recuperar o telefone, mas o homem foge do local levando o celular.

Durante a gravação, é possível ouvir uma testemunha afirmar que um segundo criminoso, que também estaria nas redondezas, teria levado a bolsa da vítima, indicando uma possível ação conjunta.

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos; qualquer informação que possa contribuir para a identificação ou localização dos suspeitos pode ser repassada de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).