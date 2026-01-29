Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

Gabrielle Borges
fonte

Crime ocorreu nas proximidades da Prefeitura de Belém e da região do comércio. (Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que uma mulher é vítima de assalto em uma parada de ônibus localizada na avenida Portugal, nas proximidades da Prefeitura de Belém e da região do comércio.

As imagens revelam que o suspeito se aproxima de forma discreta da vítima, que estava distraída mexendo no celular, enquanto aguardava o transporte. Em seguida, ele puxa o aparelho da mão da mulher, que ainda tenta reagir e recuperar o telefone, mas o homem foge do local levando o celular.

VEJA MAIS

image Comerciante é baleado em tentativa de assalto, em Belém
O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (29), no bairro do Reduto, quando a vítima foi abordada por dois homens armados


image Homem é preso após fazer três reféns com arma de brinquedo em comércio no Guamá
O suspeito utilizava uma arma de brinquedo para cometer crimes. O caso ocorreu no início da madrugada deste sábado (18)


image Homem joga frango abatido contra assaltante para evitar fuga; vídeo
Pessoas que estavam no local conseguiram segurar o suspeito. Quando ele tenta sair do comércio, um homem atira um frango abatido contra ele

Durante a gravação, é possível ouvir uma testemunha afirmar que um segundo criminoso, que também estaria nas redondezas, teria levado a bolsa da vítima, indicando uma possível ação conjunta.

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos; qualquer informação que possa contribuir para a identificação ou localização dos suspeitos pode ser repassada de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Belém

polícia

mulher é assaltada em parada de ônibus

assalto no comércio
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

NOSTALGIA

Belém não tem orelhões em funcionamento, mas aparelhos inabilitados lembram o passado da cidade

Em todo o Pará, ainda existem mais de 900 orelhões em operação, instalados principalmente em áreas com menor cobertura de telefonia móvel

25.01.26 8h00

MUDANÇAS

Detran Pará elimina obrigatoriedade da prova da baliza para CNH; saiba mais

A prova de baliza é conhecida por ser tradicionalmente o ponto de reprovação no exame prático e temida por muitos recém-habilitados

27.01.26 17h37

POSICIONAMENTO

Em meio à falta de pagamento do IFA a agentes de saúde de Belém, prefeitura divulga retratação

A retificação atendeu à solicitação do procurador Sandoval Alves da Silva, do Ministério Público do Trabalho

27.01.26 16h44

NAS RUAS

RMB concentra quase 70% da população em situação de rua do Pará; Belém lidera ranking

Na capital, são 1.474 pessoas em situação de rua, o equivalente a 46,38% do total registrado na RMB

25.01.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda