Homem é preso após fazer três reféns com arma de brinquedo em comércio no Guamá

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após ter feito três reféns em um estabelecimento comercial no Guamá, em Belém, utilizando uma arma de brinquedo. Segundo informou a Polícia Militar do Pará (PMPA), agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM) faziam rondas na rua Barão de Igarapé Miri quando perceberam uma tentativa de assalto. Após ser abordado pelos militares, o suspeito fez as vítimas reféns no início da madrugada deste sábado (18).

Depois de uma breve negociação, o homem libertou as três pessoas e se entregou. O homem foi detido pelos agentes de segurança e autuado em flagrante pelo crime de roubo. O caso foi registrado na Seccional de São Brás.

Leia abaixo na íntegra a nota enviada pela Polícia Militar:

“A Polícia Militar informa que no início da madrugada deste sábado (18), equipes do 37º BPM realizavam rondas na rua Barão de Igarapé Miri, quando visualizaram uma tentativa de roubo. A equipe tentou abordar o suspeito que entrou em um estabelecimento comercial e fez três pessoas reféns. Após uma breve negociação o homem libertou as pessoas e se entregou. Com ele foi apreendido um simulacro de arma de fogo.”

Leia abaixo na íntegra a nota enviada pela Polícia Civil:

“A Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Seccional de São Brás. O suspeito foi detido por policiais militares e autuado em flagrante pelo crime de roubo. Com ele foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Após a realização de procedimentos legais, o homem foi colocado à disposição da justiça.".