Mulher com bebê de colo e mais dois filhos são feitos reféns dentro de carro na Augusto Montenegro

Uma mulher e os três filhos – um bebê de colo, mais duas crianças de 7 e 8 anos – estão sendo feitos reféns dentro de um carro de aplicativo, na noite desta quarta-feira (8), na avenida Augusto Montenegro, sentido Icoaraci, no bairro do Mangueirão, em Belém. Equipes policiais estão no local e trabalham na liberação dos reféns.

De acordo com informações da polícia, a família estava entrando em um carro de aplicativo, quando um bandido se aproximou e entrou junto. O condutor do automóvel teria percebido a ação criminosa e correu, conseguindo, assim, fugir do assalto.

Nas redes sociais, relatam que o trânsito está congestionado nas proximidades de um colégio particular.

