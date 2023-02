Assalto com refém termina com um morto e dois presos em Maracanã

​Um assalto com refém terminou com um suspeito morto nesta terça-feira (14), por volta das 6h30, em Maracanã, no nordeste do Pará. O homem baleado foi identificado como Paulo Diego Brito da Costa. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Dois comparsas dele, que não tiveram identidades reveladas, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis ao caso.

De acordo com informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a guarnição foi informada de que estaria ocorrendo um assalto com refém em uma residência, e a família se encontrava em poder dos criminosos.

Quando a polícia chegou em frente à residência, a​​s vítimas saíram correndo para a rua e informaram aos policiais que os suspeitos fugiram pulando o muro localizado aos fundos do imóvel.

Diante dessa informação, os policiais realizaram o cerco. Ao notar a presença da viatura, o suspeito Paulo sacou uma arma de fogo da cintura e apontou para a direção dos agentes, que realizaram um disparo para conter o criminoso. Paulo foi alvejado e acabou morrendo.