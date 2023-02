Sargento da PM é morto com tiro na cabeça durante assalto com refém em Ulianópolis

Um sargento da Polícia Militar foi morto, nesta segunda-feira (13), no município de Ulianópolis, no sudeste do Pará. As primeiras informações apontam que ele foi baleado durante uma ocorrência com refém. O policial militar foi identificado como sargento Lira.

Uma fonte da Polícia Militar, que pediu para não ser identificada, confirmou a morte do sargento. A assessoria de comunicação da PM informou, a princípio, o seguinte: “Estamos com a situação em andamento. Vamos encaminhar a demanda assim que obtivermos detalhes”.

Depois, a Polícia Militar informou, "com pesar, que o 1° sargento Adalto Lira foi morto a tiros no momento em que tentava intervir a roubo em uma residência, na manhã desta segunda-feira (13), no município de Ulianópolis".

Tropas do Comando de Policiamento Regional VI intensificaram as buscas na região para identificar e prender os envolvidos.

A Redação Integrada também entrou em contato com a Polícia Civil e a Prefeitura de Ulianópolis e aguarda o retorno para obter mais detalhes sobre a morte do policial militar.