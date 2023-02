Candidato morre após passar mal em teste físico de concurso da PM

Um homem morreu, nesta quinta-feira (9), após passar mal durante o teste de aptidão física do concurso da Polícia Militar do Amapá, realizado ontem (8). Ele concorria a uma vaga de soldado na corporação.

Alone Petrus Leite, de 30 anos, apresentou atestado médico que comprovava aptidão física para realizar o teste, conforme é exigido no edital do concurso. A PM informou que a prova é acompanhada por equipe médica e ambulância para prestar socorro a qualquer urgência.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital de Macapá mas não resistiu. A notícia do falecimento foi divulgada por Adilson André, irmão de Alone Petrus, nas redes sociais.

A família lamentou a perda e ressaltou que o candidato recebeu todos os cuidados e primeiros socorros da PM, além de ter sido transportado pela ambulância da Polícia Rodoviária Federal para um hospital particular.

Alone tinha o hábito de praticar exercícios físicos e nunca tinha apresentado problemas durante as corridas que costumava fazer. Entretanto, a família informou que o ele foi diagnosticado com Citoacidose Diabética, no hospital, provavelmente relacionada a doença hereditária, vindo a falecer devido à Insuficiência Renal Aguda.

Alone Petrus era advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional do Amapá. A família conta que ele sonhava em compor o quadro da Polícia Militar do Amapá, em homenagem à memória do falecido pai, Pedro Leão de Souza, Policial Civil do ex-território do Amapá. Ele não sabia que tinha Citoacidose Diabética, o que levou a falência dos rins após o teste físico.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)