Avô é flagrado estuprando neta em Santarém; idoso foi preso pela PM

Um idoso, 60 anos, foi preso pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (10) suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável. A vítima se trata da neta dele, de apenas 7 anos. O caso teria acontecido no bairro Uruará, em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com a polícia, a mãe da criança flagrou o avó semr oupa cometendo a violência sexual. A mulher gritou e os vizinhos tentaram capturar o suspeito, mas ele tinha fugido do local do crime.

As autoridades policiais realizaram diligências e conseguiram capturar o idoso na casa de uma filha dele. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca).

A criança foi recebida pelo setor de assistência social da delegacia.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará afim de ter mais detalhes sobre o caso.