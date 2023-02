Dupla é presa após assalto com refém em Icoaraci

​Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (13), após um assalto com refém na rua Oito de Maio, no distrito de Icoaraci, em Belém. As informações preliminares são de que os suspeitos teriam realizado um roubo a um supermercado localizado na área e, na fuga, fizeram pessoas reféns. Uma das vítimas teria passado mal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento. Não há maiores detalhes sobre a dinâmica do ocorrido. A polícia não informou o que foi apreendido com os criminosos.

Após negociação, os bandidos se entregaram aos militares do 10º Batalhão e foram conduzidos para a Seccional Urbana de Icoaraci. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ​​os dois suspeitos na carroceria de uma viatura da PM. Dezenas de moradores acompanharam a ocorrência.

Nas imagens, os criminosos aparecem bastante alterados. Eles ordenam para que um mototaxista leve uma mulher até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Possivelmente, a mulher seria parente de um dos presos.