Embarcação com 14 pescadores é resgatada após ficar à deriva no Marajó

Uma embarcação de pesca com 14 pescadores a bordo ficou à deriva na tarde da última terça-feira (29), nas proximidades do canal do Quiriri, na região do Marajó, no Pará. O resgate foi realizado por homens de uma empresa de praticagem, após acionamento feito pela Marinha do Brasil para prestar apoio à tripulação.

Duas lanchas da praticagem partiram da base de Vista Alegre, localizada no município de Marapanim, e percorreram cerca de 50​ milhas náuticas (aproximadamente 92 km) pela foz do rio Pará até o ponto da ocorrência.

Ao chegar ao local, a equipe da praticagem constatou a perda do leme da embarcação, o que comprometeu completamente a sua capacidade de manobra. Após a inspeção, os práticos verificaram que todos os tripulantes estavam bem e fora de perigo.

VEJA MAIS

Segundo informações divulgadas pela Barra do Pará, responsável pelo resgate, diante da situação, os pescadores optaram por aguardar um rebocador que irá conduzir o barco até o porto mais próximo.