Homem é morto a facadas por vingança em Novo Progresso; suspeito foi preso em flagrante

Um homem identificado apenas como Sebastião foi morto a facadas na manhã deste sábado (5), em Novo Progresso, no sudoeste paraense. O crime ocorreu no cruzamento das ruas Cerejeira e Araçá, no bairro Industrial. A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h40, após a informação de que havia uma pessoa desacordada com manchas de sangue pelo corpo.

No local, os policiais encontraram o homem já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou a morte. A vítima apresentava diversos ferimentos, que supostamente foram feitos por arma branca, principalmente nas costas. Sebastião não portava nenhum documento.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil, que realizou os procedimentos periciais e liberou o corpo para a funerária. Com base nas informações colhidas no local, os policiais identificaram o suspeito do crime como Gilvan Querino Alves. Ele teria cometido o homicídio por vingança, alegando que Sebastião teria agredido repetidamente sua mãe.

Gilvan foi localizado na casa da mãe e, ao ser abordado, confessou ter matado a vítima. Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde segue à disposição da Justiça. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC. A reportagem aguarda retorno.