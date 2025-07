Dupla é presa por roubo qualificado contra corredores em Belém

Dois homens investigados por roubo qualificado foram presos nesta sexta-feira (4) em Belém. Eles são suspeitos de participarem de um assalto a um grupo de esportistas que praticava corrida pelas ruas da capital, no dia 31 de maio deste ano. As prisões ocorreram em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém.

Os investigados foram localizados e conduzidos à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça. As vítimas foram abordadas com violência e tiveram pertences de valor roubados.

“Desde o dia do crime, a equipe vem acompanhando o caso com diligência. As vítimas foram surpreendidas de forma agressiva durante um momento de lazer e prática esportiva. Conseguimos identificar os envolvidos e recuperar parte dos bens roubados, como um relógio e um cordão de ouro”, informou o delegado Arthur Braga, titular da DRFR.

As prisões têm como objetivo garantir a ordem pública e assegurar a continuidade das investigações, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade dos envolvidos.