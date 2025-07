Responsável por centro de reabilitação é assassinado dentro da instituição em Altamira

Um homem, identificado como Diogo Caldas Oliveira, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (4), dentro de um centro de reabilitação localizado no Ramal dos Cocos, na zona rural de Altamira, sudoeste do Pará. Ele era responsável pelo local.

A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios do município.

Diogo havia sido preso dias antes, no dia 28 de junho, suspeito de envolvimento na morte de Wesley Alves da Silva, de 30 anos, zelador do Cemitério Central da cidade. Wesley foi assassinado enquanto trabalhava no local, na manhã do dia 26 de junho. Diego foi liberado após passar por audiência de custódia, permanecendo sob investigação.

A principal linha investigativa da polícia aponta que a execução de Diogo pode estar relacionada ao mesmo conflito entre facções criminosas que teria motivado a morte de Wesley. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Durante a investigação do homicídio do zelador, outros dois suspeitos, identificados como Joel Albuquerque do Nascimento e Sidicley Queiroz da Silva, morreram em confronto com a polícia no mesmo dia da prisão de Diogo, após serem baleados durante uma abordagem.