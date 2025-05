Motociclista sofre fratura exposta após colisão com caçamba em Itaituba

Um jovem ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caçamba, na manhã desta quinta-feira (1º), no cruzamento da 34ª Rua com a travessa Raimundo Preto, no bairro Santo Antônio, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A colisão ocorreu por volta das 8h20.​

De acordo com informações preliminares de testemunhas, a motocicleta teria avançado a via preferencial e foi atingida pelo veículo pesado. Segundo o site Giro Portal, com o impacto, o condutor da moto sofreu uma fratura exposta na região da cabeça.

Militares do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) foram acionados para realizar os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde do motociclista não foi informado.

Por nota, a Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado na Seccional de Itaituba, “que irá apurar as circunstâncias do acidente. O motorista da caçamba foi apresentado à delegacia e o motociclista, encaminhado ao hospital”.