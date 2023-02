Suspeitos em fuga fazem funcionária​ de escola​ e motorista reféns em Tailândia

Câmeras de segurança de uma loja localizada em Tailândia, no nordeste paraense, registraram o momento em que dois criminosos realizaram um assalto ao estabelecimento, na manhã de quinta-feira (2). Durante a fuga, a funcionária de uma escola e um motorista foram feitos reféns. Houve troca de tiros e um suspeito foi baleado no braço. O homem gravou um vídeo dizendo que precisaria ir para Abaetetuba ou Moju retirar o projétil. As informações são do Portal Tailândia.

Em um dos vídeos, um homem com uma camisa azul puxa um objeto resistente e quebra parte da vitrine do local, onde estavam os produtos que são vendidos pela loja. As imagens também mostram o momento que o comparsa do homem coloca as mercadorias dentro de uma sacola de fibra.

Após a ação criminosa, os homens fugiram do local em uma motocicleta de cor preta, modelo Pop 100. Poucos minutos após o crime, a Polícia Militar e a Polícia Civil já haviam iniciado as diligências para prender os suspeitos.

Houve perseguição policial e um dos assaltantes foi baleado durante troca de tiros. Os homens teriam tentado se abrigar em uma escola particular e ainda feito refém uma colaboradora da instituição.

Um dos suspeitos fugiu em um carro e fez o motorista refém, após negociar a liberdade da mulher em troca de fuga. Minutos depois, esse suspeito aparece em um outro vídeo pedindo fuga para outro município.

Criminoso baleado gravou vídeo pedindo fuga para Abaetetuba ou Moju. Na gravação, ele diz que está com uma bala alojada no braço. (Reprodução/ Portal Tailândia)

“Perdemos, perdemos. Quase eles me matam no mato. A polícia invadiu. Levei um tiro aqui. O outro irmão não sei o que aconteceu com ele. Eu pulei em um carro, peguei o cara de refém e mandei ele me trazer. Tem que mandar um carro para eu sair para Abaeté ou Moju para mandar tirar essa bala aqui”, pede o suspeito.​​

A Polícia Militar e a Polícia Civil seguem em diligências para localizar e prender os criminosos.