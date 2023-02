Dupla é detida após manter motorista refém na avenida Mário Covas, em Belém

Dois homens foram detidos após manter um motorista refém durante uma tentativa de assalto na avenida Mário Covas, nas proximidades do Conjunto Jardim Europa, no bairro do Coqueiro, em Belém, na noite de segunda-feira (20). A vítima foi mantida sob a mira de uma arma de fogo por cerca de duas horas. Não houve troca de tiros nem feridos.

Segundo informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), agentes do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados para atender a ocorrência por volta de 22h00. A investigação ainda está em andamento para apurar se os criminosos chegaram a circular com o motorista sendo feito de refém pela cidade.

Após o cerco das viaturas policiais e a chegada de familiares dos acusados e da imprensa, a dupla liberou o motorista se entregou. O caso foi registrado na Seccional da Cidade Nova, em Ananindeua, onde os criminosos foram apresentados para a realização dos procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou às polícias Civil e Militar mais informações sobre o caso e aguarda um retorno.