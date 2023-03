Motorista de aplicativo e passageiros são feitos reféns em Ananindeua

Ocupantes de um carro de aplicativo, inclusive o motorista e duas crianças, foram feitos reféns na tarde deste domingo (5), no final da linha do 40 Horas, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Não houve feridos. Os suspeitos do crime foram identificados como Rafael Eron Rodrigues e Gabriel do Lago Figueiredo. Após negociação, ambos se entregaram à polícia e foram conduzidos à Delegacia da Cidade Nova.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição que realizava rondas na avenida Governador Hélio Gueiros, no bairro do 40 horas, avistou dois homens rouband​​o ocupantes de um veículo, modelo HB20, de cor cinza, que faz viagens por aplicativo.

Ao verem os policiais, os suspeitos entraram no veículo e fizeram os ocupantes do carro reféns. A PM solicitou apoio no local e realizou o gerenciamento de crise.

Os dois homens liberaram o motorista de aplicativo, uma mulher e duas crianças. Os suspeitos se renderam e foram apresentados na Delegacia da Cidade Nova. Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, com cinco munições intactas.